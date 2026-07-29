Нацбанк предупредил казахстанцев о новой схеме мошенничества с «токенизированным золотом»

Злоумышленники от имени инвестиционных компаний распространяют сообщения о гарантированном доходе от различных вложений.

Национальный банк Казахстана предупредил граждан о новых схемах инвестиционного мошенничества. В социальных сетях, мессенджерах и на форумах злоумышленники от имени инвестиционных компаний распространяют сообщения о гарантированном доходе от вложений в «токенизированное золото», «супердоходные ИИ-разработки», «робота-трейдера на базе нейросети». Злоумышленники представляются финансовыми консультантами и демонстрируют фиктивную статистику высокой доходности «инвестиционной платформы» или «криптосервиса» и помогают зарегистрироваться на сайте, который имитирует сайт брокерской или криптовалютной платформы. На таких сайтах создается видимость реальной инвестиционной деятельности, передает Zakon.kz.

Для убедительности злоумышленники позволяют вывести небольшую сумму прибыли, чтобы завоевать доверие пользователя. После этого под предлогом уникального предложения, роста доходности или особо выгодной сделки убеждают вложить более крупную сумму. Когда размер средств на счете пользователя значительно увеличивается, вывести деньги становится невозможным. При этом злоумышленники требуют оплатить налоги, комиссии или страховку. Для придания своим действиям видимости законности злоумышленники регулярно направляют пользователям поддельные письма и документы, содержащие печати, подписи, серийные номера и другие реквизиты. После получения денежных средств под видом оплаты налогов, комиссий или иных сборов злоумышленники прекращают общение, а доступ к платформе блокируется.

Казахстанцам напомнили, что работники Нацбанка не совершают аудио- и видеозвонки, не обслуживают счета физических лиц, не предлагают инвестировать денежные средства в паевые инвестиционные фонды и иные финансовые продукты, не занимаются страхованием денежных средств, а также не осуществляют денежные расчеты с населением.

«Если вы столкнулись с мошенническими действиями, настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы РК. Для получения консультации можно обратиться в контакт-центр Национального банка по короткому номеру 1477», — заявили в НБ РК.

Напомним — 20 ноября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.