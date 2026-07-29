Алматы вошел в топ-40 технологичных мегаполисов мира по версии BCG
По данным рейтинга Intelligent Cities Index 2026 Южная столица опередила по уровню цифровизации ряд крупных мировых городов.
Международная консалтинговая компания Boston Consulting Group (BCG) опубликовала свой первый глобальный рейтинг умных городов — Intelligent Cities Index 2026. Алматы занял в нем 38 место, набрав 62 балла, опередив по уровню цифровизации ряд крупных мегаполисов. Исследование BCG охватило 61 крупнейший город из 39 стран мира. Главный фокус рейтинга — оценка того, как мегаполисы используют искусственный интеллект и цифровые технологии для реального улучшения жизни граждан и бизнеса, а не просто сам факт наличия ИТ-инфраструктуры.
Позиции Алматы и конкуренты
Казахстанский мегаполис расположился в середине списка (38 строчка из 61), набрав 62 балла. В рейтинговой таблице Алматы оказался в одной группе с Токио, Гонконгом и Джакартой.
При этом город оставил позади несколько крупных городов:
— Милан: 41 место (61 балл).
— Дели: 43 место (59 баллов).
— Варшава: 47 место (58 баллов).
— Стамбул: 52 место (55 баллов).
— Мехико: 53 место (55 баллов).
По методологии BCG все города были разделены на четыре уровня зрелости (leading, accelerating, emerging, developing). Алматы вошел в категорию Emerging («развивающиеся» в контексте умных городов) — это мегаполисы, которые активно наращивают цифровую среду и масштабируют применение новых технологий.
Аналитики оценивали интеллектуальную зрелость мегаполисов по 14 измерениям, объединенным в пять ключевых разделов:
— Результаты (Outcomes): реальная польза для жителей и бизнеса.
— Стратегия (Strategy): долгосрочное видение и приоритеты внедрения цифровых сервисов.
— Внедрение (Adoption): масштаб использования ИИ и проверенных приложений.
— Методы работы (Ways of working): эффективность управления и партнерство государства с частным сектором.
— Инфраструктура (Enablers): данные, технологические платформы, финансирование и человеческий капитал.
Глобальные лидеры
Ни один из 61 города не смог стать абсолютным лидером во всех пяти разделах. Однако топ-5 рейтинга, где ИИ и цифровизация наиболее успешно интегрированы в управление и городскую среду, выглядит следующим образом:
— Лондон
— Дубай
— Нью-Йорк
— Вашингтон
— Амстердам
Как подчеркивают авторы отчета, ключевым фактором успеха умного города сегодня является создание «добродетельного круга»: чем эффективнее технологии решают реальные проблемы жителей, тем выше уровень удовлетворенности горожан, что, в свою очередь, стимулирует дальнейшие инновации и новые сценарии использования ИИ.
Сколько стоят умные города в Казахстане
Проекты Smart City в Казахстане постепенно переходят от пилотных инициатив к масштабным инфраструктурным инвестициям. Так, в Астане с 2025 года реализуется крупный проект с эмиратской компанией Presight AI Ltd. (входит в холдинг G42). Инвестиции в этот проект составляют 53 млрд тг. Финансирование полностью обеспечивается частным инвестором. В рамках этой суммы строится центр обработки данных и ситуационный центр на базе ИИ, который объединит данные с более чем 22 тысяч камер видеонаблюдения (включая 14 тысяч новых), 1200 комплексов фиксации ПДД, а также интегрирует свыше 15 городских систем (транспорт, ЖКХ, здравоохранение) в единого «цифрового двойника города».
В Алматы масштабные затраты планировались ранее. В 2023 году акимат озвучивал планы по реализации программы «Алматы — Smart City» до 2030 года с бюджетом в 166,7 млрд тенге. Из этой суммы 51,9 млрд тенге планировалось направить на установку 36 тысяч видеокамер, 32,7 млрд тенге — на аренду вычислительных мощностей, и 21,8 млрд тенге — на оборудование 390 перекрестков умными светофорами. Кроме того, по итогам 2022–2024 годов в рамках проекта по развитию IT-экосистемы Алматы (куда входят направления умного города и ИИ), было привлечено 9,9 млрд тенге (19,2 млн долларов) инвестиций.
Отдельного внимания заслуживает строящийся в Алматинской области мегаполис Alatau City. Он позиционируется как первый умный город РК, создаваемый с чистого листа по принципу «Digital by default» (цифровой по умолчанию). В марте 2026 года был принят закон об особом правовом режиме города, который подразумевает управление на базе единого цифрового двойника, широкое применение ИИ и даже развитие сферы Web3 с площадками для инвесторов и легальными криптоплатежами. На текущий момент портфель ожидаемых инвестиций по предварительным переговорам оценивается в 4 млрд долларов. В долгосрочной перспективе, до 2050 года, в инфраструктуру нового города планируется привлечь более 10 трлн тенге, из которых 3,1 трлн тенге должны быть освоены уже к 2030 году.