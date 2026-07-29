Возмещение затрат экспортерам хотят перевести в цифру в Казахстане

Министерство торговли и интеграции РК рассчитывает обеспечить цифровой мониторинг заявок, платежей и встречных обязательств и снизить риски неоднозначного толкования правил.

Правила, по которым экспортерам обрабатывающей промышленности возмещают часть затрат на продвижение товаров на внешние рынки, планируют перевести на двухуровневую цифровую систему. Проект приказа разработало Министерство торговли и интеграции, передает Uchet.kz.

Правила приводят в соответствие с Цифровым кодексом и Законом по вопросам цифровизации, транспорта и предпринимательства от 9 января 2026 года. Изменения вносят в приказ исполняющего обязанности министра торговли и интеграции от 1 августа 2022 года № 314-НҚ «Об утверждении Правил возмещения части затрат субъектов промышленно-инновационной деятельности по продвижению товаров и услуг казахстанского происхождения обрабатывающей промышленности, а также цифровых услуг на внешние рынки в рамках принятых международных обязательств».

Вместо веб-портала Export.gov.kz вводят понятие «система второго уровня», появляется понятие «поставщик услуг». Уточняют, как подавать, регистрировать и обрабатывать заявки, передавать сведения в систему первого уровня.

Проект конкретизирует условие: сумму возмещения увеличивают на 10%, если экспортер привлекает отечественных грузоперевозчиков. Также уточняют требования к подтверждению заявленных затрат, подтверждению статуса производителя по затратам 2025 года и контролю за исполнением встречных обязательств.

Министерство рассчитывает обеспечить цифровой мониторинг заявок, платежей и встречных обязательств и снизить риски неоднозначного толкования правил. Отрицательных социально-экономических и правовых последствий разработчик не ожидает.

Напомним — 9 апреля 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.