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10 млрд тг выделило правительство на создание KazSat-3R

    Возмещение затрат экспортерам хотят перевести в цифру в Казахстане

    Министерство торговли и интеграции РК рассчитывает обеспечить цифровой мониторинг заявок, платежей и встречных обязательств и снизить риски неоднозначного толкования правил.

    29 июля 2026 11:00, Profit.kz
    Рубрики: Бизнес, Общество

    Правила, по которым экспортерам обрабатывающей промышленности возмещают часть затрат на продвижение товаров на внешние рынки, планируют перевести на двухуровневую цифровую систему. Проект приказа разработало Министерство торговли и интеграции, передает Uchet.kz.

    Правила приводят в соответствие с Цифровым кодексом и Законом по вопросам цифровизации, транспорта и предпринимательства от 9 января 2026 года. Изменения вносят в приказ исполняющего обязанности министра торговли и интеграции от 1 августа 2022 года № 314-НҚ «Об утверждении Правил возмещения части затрат субъектов промышленно-инновационной деятельности по продвижению товаров и услуг казахстанского происхождения обрабатывающей промышленности, а также цифровых услуг на внешние рынки в рамках принятых международных обязательств».

    Вместо веб-портала Export.gov.kz вводят понятие «система второго уровня», появляется понятие «поставщик услуг». Уточняют, как подавать, регистрировать и обрабатывать заявки, передавать сведения в систему первого уровня.

    Проект конкретизирует условие: сумму возмещения увеличивают на 10%, если экспортер привлекает отечественных грузоперевозчиков. Также уточняют требования к подтверждению заявленных затрат, подтверждению статуса производителя по затратам 2025 года и контролю за исполнением встречных обязательств.

    Министерство рассчитывает обеспечить цифровой мониторинг заявок, платежей и встречных обязательств и снизить риски неоднозначного толкования правил. Отрицательных социально-экономических и правовых последствий разработчик не ожидает.

    Напомним — 9 апреля 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.

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