Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова строит AI-экосистему для учебы и менеджмента

Инициатива Auezov AI First направлена на объединение всех проектов в сфере искусственного интеллекта в единую экосистему и их последовательное развитие.

Проект Auezov AI First предусматривает широкое внедрение технологий искусственного интеллекта в образовательную, научно-исследовательскую и управленческую деятельность университета. В настоящее время в рамках экосистемы уже запущен ряд цифровых решений. Среди них — Auezov Official AI Bot, предоставляющий оперативную информацию о деятельности университета, чат-бот для информационной поддержки студентов и абитуриентов, система Auezov Document, обеспечивающая цифровизацию документооборота и автоматизацию управленческих процессов, платформа Auezov KazSMM для эффективного управления социальными сетями университета, а также цифровой сервис автоматического учета посещаемости занятий студентами.

В университете успешно реализуется программа AI-Sana, направленная на углубление знаний студентов в области искусственного интеллекта и развитие практических навыков работы с современными ИИ-технологиями. На первом этапе программы 21 194 обучающихся успешно завершили курс и получили сертификаты. На второй этап зарегистрировалось 8 685 студентов. На этапе разработки стартап-проектов 7 792 студента успешно прошли тестирование, из них 3 791 вошли в число официально отобранных 100 тысяч участников программы.

В рамках инициативы Auezov AI First работа по запуску новых интеллектуальных сервисов и инновационных проектов, а также комплексному внедрению технологий искусственного интеллекта в образование, науку и систему управления университетом будет последовательно продолжена.

Напомним — 30 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.