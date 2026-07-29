Глобальный альянс DEC40 поможет Казахстану строить города будущего

Казахстан и DEC40 начинают стратегическое сотрудничество в сфере Smart region / Smart city и искусственного интеллекта.

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК и DEC40 (Global Digital Economy Cities Alliance) подписали соглашение о взаимопонимании, заложив основу для долгосрочного сотрудничества в сфере Smart Region/Smart City, искусственного интеллекта, цифровой экономики и инновационного развития регионов.

DEC40 — международная организация, объединяющая города, технологические компании, научные организации и международных партнеров для продвижения передовых цифровых решений, обмена лучшими мировыми практиками и реализации совместных проектов в сфере умных городов.

Подписание соглашения открывает для Казахстана новые возможности по интеграции регионов в международную экосистему Smart City и развитию партнерства с ведущими мировыми разработчиками цифровых технологий.

В рамках сотрудничества предусматривается:

— содействие внедрению передовых решений в сфере Smart City, искусственного интеллекта и цифрового управления;

— привлечение международных технологических компаний и инвесторов к реализации проектов в регионах Казахстана;

— обмен лучшими мировыми практиками цифровой трансформации городов;

— участие представителей Казахстана в международных образовательных программах и программах повышения квалификации;

— организация совместных мероприятий, экспертных сессий и деловых миссий;

— развитие международного сотрудничества в сфере инноваций и цифровой экономики.

Одним из первых практических шагов станет формирование перечня приоритетных проектов Казахстана по Smart Region/Smart City. Эти проекты будут представлены международному сообществу DEC40 для поиска технологических решений, стратегических партнеров и потенциальных инвесторов.

Также стороны прорабатывают возможность проведения в текущем году в городе Астане международного форума по Smart City с участием членов DEC40, представителей регионов Казахстана, ведущих мировых технологических компаний и инвестиционного сообщества. Форум станет площадкой для презентации региональных проектов, проведения B2G- и B2B-встреч, обсуждения механизмов финансирования и внедрения современных цифровых решений.

Сотрудничество с DEC40 станет важным этапом в реализации государственной политики по цифровой трансформации регионов, развитию искусственного интеллекта и внедрению технологий Smart City, а также будет способствовать привлечению международной экспертизы, технологий и инвестиций для повышения качества жизни граждан и устойчивого развития городов Казахстана.

«Подписание соглашения с DEC40 открывает для регионов Казахстана прямой доступ к международной сети технологических компаний, лучших мировых практик и инвестиционных возможностей. Наша задача — не только внедрять современные технологии, но и создавать условия, при которых каждый регион сможет реализовать собственные проекты AI Native City с привлечением международных партнеров», — отметил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Бахтияр Мухаметкалиев.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.