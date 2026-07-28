Servercore подтвердила соответствие международным стандартам информационной безопасности серии ISO 27000

Сертификацию прошли все основные продукты компании, предоставляемые на инфраструктуре, размещенной в дата-центрах Казахстана и Узбекистана.

Servercore, международный провайдер IT-инфраструктуры, по результатам независимого аудита получил сертификаты, подтверждающие соответствие системы управления информационной безопасности требованиям стандартов серии ISO 27000, включая ISO/IEC 27001:2022, ISO/IEC 27017:2015 и ISO/IEC 27018:2019. Сертификацию прошли все основные продукты компании (выделенные серверы, облачные серверы, Managed Kubernetes, управляемые облачные базы данных, S3 и др.), предоставляемые на инфраструктуре, размещенной в дата-центрах Казахстана и Узбекистана.

Стандарт ISO/IEC 27001 является одним из наиболее авторитетных международных стандартов в области информационной безопасности. Он устанавливает требования к созданию, внедрению, поддержанию и постоянному совершенствованию системы управления информационной безопасностью (СУИБ), обеспечивая комплексный подход к защите данных клиентов и корпоративной информации.

Помимо ISO/IEC 27001 Servercore подтвердила соответствие стандартам ISO/IEC 27017:2015 и ISO/IEC 27018:2019, которые дополняют требования базового стандарта к информационной безопасности. Первый регулирует особенности обеспечения безопасности при предоставлении и использовании облачных сервисов, второй устанавливает дополнительные меры по защите персональных данных при их обработке в облачной среде.

Успешное прохождение сертификации подтверждает, что организационные и технические меры, процессы безопасности, реализуемые в Servercore, включая комплексную оценку рисков, процедуры управления инцидентами, контроля доступа, мониторинга безопасности и непрерывного совершенствования процессов защиты данных соответствуют требованиям международных стандартов.

«Информационная безопасность остается одним из ключевых приоритетов для бизнеса в Казахстане и Узбекистане. Получение сертификата ISO/IEC 27001:2022 и соответствие стандартам ISO/IEC 27017:2015 и ISO/IEC 27018:2019 свидетельствуют о том, что наши процессы управления безопасностью соответствуют международным требованиям и лучшим отраслевым практикам. Это позволяет клиентам использовать инфраструктуру Servercore с высоким уровнем доверия и прозрачности, а также быть уверенными в надежности механизмов защиты данных. Мы продолжаем инвестировать в развитие системы управления информационной безопасностью и совершенствовать меры по защите информации в соответствии с международными стандартами», — отметил Вадим Ерышев, директор по развитию бизнеса Servercore.

Сертификаты ISO/IEC 27017:2015, ISO/IEC 27001:2022 и ISO/IEC 27018:2019, выданные TÜV AUSTRIA, а также сертификация PCI DSS дополняют комплекс мер по обеспечению безопасности сервисов Servercore и подтверждают стремление компании предоставлять надежную и защищенную IT-инфраструктуру для бизнеса в странах присутствия.