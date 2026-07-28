Энергоминде ENERFORT 2026 алғашқы салалық кибероқуларының қорытындысы шығарылды
Екі күн бойы отын-энергетика кешені кәсіпорындарының 120-дан астам маманы заманауи киберқауіптерге қарсы іс-қимыл жасау дағдыларын жетілдірді.
Энергетика министрлігінде отын-энергетика кешені объектілерінің технологиялық жүйелерін қорғауға арналған ENERFORT 2026 алғашқы салалық кибероқуларының қорытындысы шығарылды.
Екі күн бойы отын-энергетика кешені кәсіпорындарының 120-дан астам маманы заманауи киберқауіптерге қарсы іс-қимыл жасау дағдыларын жетілдірді. Оқу-жаттығу қорытындысы бойынша 1, 2 және 3-орын алған командалар дипломдармен марапатталды.
«Энергетика министрлігі үшін ENERFORT — мамандардың құзыреттерін бағалау, олардың даярлығын жетілдіру және отын-энергетика кешені объектілерінің киберорнықтылығының заманауи жүйесін қалыптастыру бойынша жүйелі жұмыстың бастауы. Оқу-жаттығу нәтижелері энергетикалық инфрақұрылымның қорғалу деңгейін арттыруға және сала бойынша бірыңғай тәсілдерді әзірлеуге негіз болуы тиіс», — деді Энергетика вице-министрі Бақытжан Ілияс.