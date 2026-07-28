В Минэнерго подвели итоги первых отраслевых киберучений ENERFORT 2026

В течение двух дней более 120 специалистов предприятий ТЭК совершенствовали навыки противодействия современным киберугрозам.

В Министерстве энергетики подвели итоги первых отраслевых киберучений ENERFORT 2026 по защите технологических систем объектов топливно-энергетического комплекса. В течение двух дней более 120 специалистов предприятий ТЭК совершенствовали навыки противодействия современным киберугрозам. По итогам учений дипломами награждены команды, занявшие 1, 2 и 3 места.

«Для Министерства энергетики ENERFORT — это старт системной работы по оценке компетенций специалистов, совершенствованию их подготовки и формированию современной системы киберустойчивости объектов ТЭК. Итоги учений должны стать основой для повышения защищенности энергетической инфраструктуры и выработки единых отраслевых подходов», — отметил вице-министр энергетики Бакытжан Ильяс.

Напомним — 27 августа 2026 г. в Астане пройдет конференция PROFIT Industry & Energy Day, посвященная информационным технологиям в промышленности и энергетике.