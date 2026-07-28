Страны ШОС должны сообща противостоять фейкам

Председатель АО «Qazcontent» предложил создать единую цифровую медиаплатформу и центр фактчекинга ИИ стран ШОС.

Шанхайская организация сотрудничества — это не только пространство политического, экономического и гуманитарного взаимодействия, но и большое информационное поле, где страны должны рассказывать о совместных достижениях и сообща противостоять фейкам, манипуляциям и информационным угрозам. Об этом заявил председатель правления АО «Qazcontent» Адиль Сейфуллин на саммите СМИ и аналитических центров стран организации в Бишкеке, передает Sputnik.

По его словам, для стран ШОС настало время говорить друг с другом и аудиторией честно, открыто и современным языком.