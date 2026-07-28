Инновационный ИТ-городок Network City построят в Казахстане

Премьер-министр РК Олжас Бектенов провел встречу с основателем международного технологического сообщества Network School Баладжи Шринивасаном.

Олжас Бектенов и основатель Network School обсудили перспективы сотрудничества в сфере искусственного интеллекта, подготовки квалифицированных специалистов, развития технологического предпринимательства и поддержки стартапов посредством создания международного инновационного хаба в Акмолинской области с дальнейшим расширением в Alatau City. Также на встрече обсудили совместные инициативы, включающие участие в AI Film Festival с призовым фондом от Баладжи Шринивасана, проведение в рамках международного форума AI & Digital Bridge Network State Conference с участием мировых технологических гигантов. Практическим шагом в реализации намеченных планов стало подписание меморандума с МИИЦР о создании Network School.

Представлены основные подходы Network School — международного сообщества, объединяющего предпринимателей, разработчиков, инженеров и исследователей для совместного обучения и работы над технологическими проектами. Формат площадки сочетает образовательные программы, коворкинг, проведение конференций, хакатонов и акселерационных мероприятий.

Баладжи Шринивасан высоко оценил потенциал Казахстана в сфере ИИ и отметил широкие перспективы сотрудничества с глобальными пулами капитала и талантов. Подчеркнуто, что проекты Network School реализуются за счет частных средств, без привлечения государственного финансирования. В ходе встречи была представлена концепция создания совместно с акиматом и местным сообществом в поселке Бурабай технологического городка Network City. Предполагается строительство модульной инфраструктуры с учетом природного ландшафта и действующих градостроительных решений. Площадка может стать центром притяжения для IT-специалистов, предпринимателей и исследователей, объединив возможности для работы, обучения и профессионального общения.

Олжас Бектенов отметил важность привлечения в Казахстан международной экспертизы и расширения профессиональных связей с мировым технологическим сообществом. Новая Конституция РК признает развитие человеческого капитала, образования, науки, инноваций в качестве стратегического направления деятельности государства. Особое внимание уделяется роли ИИ в развитии страны и защите персональных данных граждан.

Текущий год объявлен Главой государства Годом цифровизации и искусственного интеллекта. На сегодня в стране реализуется Общенациональная стратегия цифровой трансформации и развития искусственного интеллекта Digital Qazaqstan. В Казахстане создается необходимая инфраструктура для развития цифровой экономики. Среди крупнейших проектов — Astana Hub, «Долина ЦОДов» в Экибастузе. На базе Международного центра искусственного интеллекта Alem.ai действуют образовательные программы TUMO и Tomorrow School.

Участники встречи отметили, что сотрудничество и реализация совместных проектов позволит усовершенствовать действующую систему подготовки кадров и укрепить позиции Казахстана как одной из ведущих международных площадок по развитию информационных технологий. По итогам встречи премьер-министр поручил профильным государственным органам оказать содействие в реализации проекта.

Напомним — 30 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.