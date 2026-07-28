$4 млн заработал на незаконных операциях с криптовалютой житель Костаная

Суд вынес приговор казахстанцу и конфисковал добытые преступным путем деньги.

В Костанайской области осудили 28-летнего мужчину за незаконные операции с криптовалютой. Как сообщили в прокуратуре региона, его признали виновным в незаконном обороте цифровых активов и отмывании денежных средств, полученных преступным путем, передает Sputnik.

Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишил права заниматься деятельностью, связанной с выпуском и оборотом цифровых активов, а также цифровым майнингом, сроком на семь лет.

«В ходе досудебного расследования и судебного разбирательства установлено, что в период с 2020 по 2024 годы осужденный, не имея соответствующего разрешения, организовал на платформе Binance незаконную деятельность по купле-продаже необеспеченных цифровых активов в формате P2P. Для проведения финансовых операций использовались банковские счета, оформленные как на самого осужденного, так и на его родственников и иных лиц», — сообщила генпрокуратура.

В результате мужчина получил незаконный доход на общую сумму свыше 1,9 млрд тенге ($3,9 млн). Чтобы скрыть преступное происхождение средств, он размещал их на банковских депозитах.

По иску прокуратуры области с осужденного взыскано судом в доход государства свыше 1,9 млрд тенге. Кроме того, в доход государства конфискованы денежные средства на сумму 13,4 млн тенге, 2 легковых автомобиля и цифровые активы на сумму 7,9 тыс. долларов.

Напомним — 9 апреля 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.