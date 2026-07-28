МВД Казахстана назвало главные правила безопасности для подростков в соцсетях
В ведомстве подчеркивают – их соблюдение поможет защитить личные данные, избежать интернет-мошенничества и сделать общение в социальных сетях более безопасным.
Министерство внутренних дел Казахстана опубликовало рекомендации для подростков, которые помогут защитить личные данные и избежать общения с мошенниками и злоумышленниками в социальных сетях.
В ведомстве напоминают, что интернет остается удобной площадкой для общения и обучения, однако чрезмерная открытость может привести к неприятным последствиям. Чтобы снизить риски, МВД советует соблюдать следующие правила:
— Не публиковать личную информацию. Не размещайте в открытом доступе домашний адрес, номер телефона, название школы, расписание занятий и другие персональные данные.
— Не делиться геолокацией в режиме реального времени. Фотографии и видео из кафе, торговых центров или других мест лучше выкладывать уже после возвращения домой.
— Общаться только с теми, кого знаете лично. Не принимайте заявки в друзья от незнакомцев и не вступайте с ними в переписку.
— Настроить приватность аккаунта. Ограничьте доступ к своим публикациям, чтобы их могли видеть только друзья или доверенные пользователи.
— Не соглашаться на встречи с незнакомыми людьми. Если собеседник предлагает встретиться или просит отправить фотографии, личные данные либо деньги, прекратите общение и заблокируйте его.
— Использовать сложные пароли и двухфакторную аутентификацию. Это поможет защитить аккаунт от взлома.
— Не переходить по подозрительным ссылкам. Не открывайте неизвестные сайты и не скачивайте файлы, отправленные незнакомыми пользователями.
— Сообщать взрослым о любых угрозах. Если кто-то шантажирует, оскорбляет или ведет себя подозрительно, расскажите об этом родителям, учителям или обратитесь в полицию.
Напомним — 20 ноября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.