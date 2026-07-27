Развивать цифровое образование и ИИ будут Казахстан и Россия

Меморандум подписан на полях XXII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

На полях XXII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России «Национальный центр развития высшего образования» Миннауки и Сбер подписали меморандум о сотрудничестве в сфере цифрового образования. Документ предусматривает совместное использование технологий ИИ и цифровых сервисов в образовательном процессе, обмен опытом и развитие экспертизы, передает Sputnik.

«Сотрудничество со Сбером — это возможность обмениваться опытом и лучшими решениями, развивать цифровые компетенции преподавателей и обучающихся, а также совместно прорабатывать новые образовательные инициативы», — заявил директор центра Алибек Мадибеков.

Напомним — 30 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.