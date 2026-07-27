Казахстан усиливает киберзащиту энергетической инфраструктуры

Министерство энергетики и КазНУ им. аль-Фараби запустили масштабные киберучения ENERFORT 2026.

Министерство энергетики совместно с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития и Казахским национальным университетом имени аль-Фараби впервые в истории отечественной энергетической отрасли проводят киберучения ENERFORT 2026 по защите технологических систем объектов топливно-энергетического комплекса. Мероприятие планируется сделать ежегодной отраслевой площадкой для повышения уровня кибербезопасности и профессиональной подготовки специалистов.

Организатором и методологическим центром киберучений выступает R& D-центр развития перспективных разработок в области киберфизической устойчивости ТЭК при КазНУ имени аль-Фараби, объединяющий научное сообщество, отраслевых экспертов и индустриальных партнеров. Индустриальными партнерами центра является отечественные и международные компании, обладающие практическим опытом реализации комплексных проектов в области кибербезопасности технологических сетей, АСУ ТП и критически важной инфраструктуры.

Эксперты R& D-центра разработали программу киберучений, сценарии кибератак на технологическую инфраструктуру, практические задания, а также лекционные и методические материалы для обучения специалистов по информационной безопасности предприятий ТЭК. Специалисты центра и компании также принимают непосредственное участие в проведении теоретической и практической частей мероприятия.

В течение двух дней более 120 действующих специалистов энергетических предприятий пройдут интенсивное обучение. Основная цель киберучений — развитие навыков выявления и расследования кибератак, реагирования на инциденты и повышения устойчивости объектов энергетики к современным цифровым угрозам.

Отдельное внимание в программе уделяется искусственному интеллекту и квантовым технологиям. Участники рассмотрят применение ИИ для выявления аномалий, анализа событий безопасности и автоматизации реагирования, а также риски использования ИИ злоумышленниками. Кроме того, будут затронуты вопросы влияния квантовых вычислений на традиционную криптографию и необходимость подготовки к переходу на постквантовые методы защиты.

Практическая часть пройдет в соревновательном формате, моделирующем реальные киберугрозы технологическим сетям. Участникам предстоит выявлять уязвимости, анализировать действия условного нарушителя, расследовать инциденты и принимать решения по защите инфраструктуры. По итогам учений состоится награждение лучших команд и участников.

«Проведение отраслевых киберучений является важным шагом в укреплении киберустойчивости топливно-энергетического комплекса Казахстана. Объединение усилий государственных органов, научного сообщества, предприятий и профильных партнеров позволит сформировать профессиональное сообщество и выработать опережающий подход к защите технологической инфраструктуры с учетом развития искусственного интеллекта и квантовых технологий» — отметил вице-министр энергетики Бақытжан Ильяс.

Напомним — 20 ноября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.