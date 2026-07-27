Аэротакси eVTOL совершило первый демонстрационный полет в небе над Астаной

Демонстрационный полет стал очередным этапом реализации проекта по развитию городской воздушной мобильности в Казахстане.

24 июля 2026 года впервые в небо Астаны поднялось аэротакси на базе электрического воздушного судна вертикального взлета и посадки (eVTOL). Демонстрационный полет состоялся на территории ипподрома «Қазанат» и стал очередным этапом реализации проекта по развитию городской воздушной мобильности (Urban Air Mobility (UAM)) в Казахстане. Полет прошел в рамках международного турнира «Игры Будущего 2026» (Games of the Future, GOTF 2026). Организатором выступила казахстанская частная компания «Alatau Advance Air Group Ltd. (AAAG)» совместно с партнером — ведущим производителем eVTOL AutoFlight (Китай).

Для демонстрации использовался eVTOL AutoFlight Prosperity, рассчитанный на одного пилота и пять пассажиров. Аппарат способен развивать скорость до 200 км/ч и преодолевать до 200 км. Он оснащен 13 электромоторами, работает значительно тише традиционных воздушных судов и не производит выбросов CO₂. В соответствии с требованиями безопасности демонстрационный полет проходил без пассажиров. Такой формат является стандартной международной практикой при первых публичных демонстрациях новой техники. Он позволяет оценить летные характеристики аппарата и надежность его систем до прохождения полной пассажирской сертификации в стране эксплуатации.

«Демонстрационный полет аэротакси в Астане — это не отдельная демонстрация, а часть системной работы по внедрению городской воздушной мобильности в Казахстане. Сегодня в стране последовательно создается полноценная экосистема: приняты необходимые законодательные изменения, ведется строительство инфраструктуры, расширяется международное сотрудничество с ведущими мировыми компаниями. Демо-полеты позволяют последовательно готовить отрасль к практическому внедрению новых технологий. Наша цель — сделать инновационный воздушный транспорт частью транспортной системы страны», — отметил генеральный директор ЧК «Alatau Advance Air Group Ltd.» Сергей Хегай.

Развитие городской воздушной мобильности в Казахстане, в том числе в рамках города Алатау, координируется заместителем премьер-министра Канатом Бозумбаевым. В рамках этой работы выстраивается взаимодействие государственных органов, отвечающих за формирование новой отрасли. Ключевую роль в этом процессе играют Министерство транспорта, Министерство обороны и Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития.

Эта работа получила законодательное закрепление 24 июня 2026 года, когда Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте». Документ впервые сформировал современную правовую основу для развития Urban Air Mobility в стране, закрепив правовой статус электрических воздушных судов вертикального взлета и посадки, вертипортов и системы управления беспилотным воздушным движением, а также определив требования к сертификации участников рынка и цифровой инфраструктуре.

«Принятые законодательные изменения создали необходимую правовую основу для развития городской воздушной мобильности в Казахстане. Демонстрационные полеты в Алатау и Астане подтверждают, что сегодня страна последовательно переходит к практическому внедрению технологий eVTOL. Наша задача заключается в том, чтобы обеспечить безопасную интеграцию новых технологий в национальную транспортную систему и создать условия для развития новой высокотехнологичной отрасли», — подчеркнули в Министерстве транспорта РК.

«Мы формируем принципиально новую отрасль, экономику малых высот. Создание передовой инфраструктуры, включающей умные вертипорты и цифровую систему управления полетами, позволит качественно изменить облик казахстанских городов и закрепить за нашей страной статус технологического лидера», — отметили в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития РК.

Развитие новой отрасли предусмотрено и в рамках специального правового режима города Алатау. Конституционный закон, вступивший в силу 1 июля 2026 года, определил город площадкой для внедрения инновационных транспортных технологий. Поскольку Алатау строится с нуля, инфраструктура городской воздушной мобильности интегрируется в его генеральный план уже на этапе проектирования.

Сегодня в Алатау уже реализуется проект UAM Center Eurasia — первый в регионе центр городской воздушной мобильности. AAAG совместно с Korea Airports Corporation, UrbanV и AutoFlight ведет работу по созданию сети вертипортов, цифровой инфраструктуры и подготовке к коммерческой эксплуатации нового вида транспорта.

«Заглядывая в будущее, мы видим, как наша технология крупногабаритных eVTOL преобразует этот регион сразу по нескольким направлениям: передовая воздушная мобильность в виде аэротакси, обеспечивающих беспрепятственное сообщение между городами; междугородние воздушные перевозки, позволяющие преодолевать огромные расстояния в крупнейшей в мире стране, не имеющей выхода к морю; обзорные полеты над великолепными заснеженными горами и горнолыжными курортами; межгородская логистика и экспресс-доставка, а также управление умным городом, включая экстренную медицинскую помощь и эксплуатацию энергетических платформ. Эти направления представляют собой не просто технологические возможности, а новую парадигму устойчивого транспорта с нулевым уровнем выбросов для Центральной Азии. Мы выражаем глубокую благодарность правительству Казахстана и авиационным властям, а также нашему стратегическому партнеру AAAG и всем партнерам нашей экосистемы за их доверие и неизменную поддержку. Вместе мы создаем интеллектуальную транспортную сеть малых высот, которая определит лучшее будущее для всех нас», — сказал Келлен Се, старший вице-президент AutoFlight.

После демонстрационного полета аэротакси AutoFlight Prosperity станет одним из самых необычных экспонатов международного турнира «Игры Будущего 2026». 29 и 30 июля аппарат будет представлен на открытой экспозиции перед «Барыс Ареной», где его смогут увидеть жители и гости Астаны. Внутри eVTOL разместится тематическая инсталляция с маскотами Игр Будущего, превратив воздушное судно в символ технологий нового поколения. Экспозиция станет ярким воплощением концепции турнира, объединяющего спорт, инновации и передовые технологические решения.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.