Цифровые платформы на базе ИИ изменят логистику Казахстана и России

Президентам двух стран представили цифровые проекты в сфере торговли и логистики.

В рамках XXII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин были ознакомлены с проектами, направленными на обеспечение прозрачности товарооборота, цифровизацию перевозочного процесса и повышение безопасности автомобильных перевозок.

В частности, президентам представили систему цифровой маркировки товаров, обеспечивающую прозрачность товарооборота и подтверждение происхождения продукции; платформу Smart Cargo, предусматривающую создание единой цифровой платформы для участников перевозочного процесса; единый цифровой контур AI Jol, осуществляющий при помощи ИИ непрерывный анализ транспортных потоков.

О совместной работе по повышению эффективности внешней торговли и развитию транспортно-логистической инфраструктуры отчитались заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев и заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.

Глав государств также проинформировали о совместных мерах по развитию транспортной взаимосвязанности в железнодорожной, автомобильной и авиационной отраслях, а также о перспективах синхронизированной модернизации автомобильных пунктов пропуска на границе.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.