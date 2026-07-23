В Казахстане презентовали Цифровой паспорт волонтера

Новая платформа поможет систематизировать волонтерскую деятельность, фиксировать вклад участников, привлекать волонтеров и оцифровать волонтерские движения в РК.

В Алматы состоялась презентация проекта «Цифровой паспорт волонтера» — новой платформы общественной организации Qazaq IT Community, которая позволяет вести цифровой учет для волонтерских организаций. Проект также поддержан Управлением цифровизации и Управлением молодежной политики акимата города Алматы.

Сегодня тысячи казахстанцев участвуют в социальных, образовательных, экологических, благотворительных и технологических инициативах. Однако сведения об их деятельности зачастую остаются разрозненными, а полученный опыт и вклад не фиксируются. Теперь волонтеры Qazaq IT Community и других партнерских организаций смогут использовать этот цифровой инструмент.

Платформа позволит:

— фиксировать участие в волонтерских проектах и мероприятиях;

— сохранять информацию о достижениях и приобретенных навыках;

— подтверждать накопленный волонтерский опыт;

— формировать цифровое портфолио волонтера;

— повышать мотивацию участников;

— упрощать взаимодействие между волонтерами и организациями;

— помогать организациям находить волонтеров.

Основатель Qazaq IT Community Асем Болатжан отметила, что цифровизация волонтерской деятельности поможет сделать вклад каждого участника более заметным и значимым.

«Волонтерство — это не только помощь обществу, но и важный опыт, который развивает лидерские, организационные и профессиональные навыки. Цифровой паспорт позволит сохранить этот вклад, показать реальные достижения волонтеров и открыть для них дополнительные возможности», — подчеркнула Асем Болатжан.

Во время презентации команда проекта подробно рассказала о концепции, этапах разработки и ключевых функциях платформы. Product Owner проекта Тимур Ибрагимов представил видение продукта, его цели и дальнейшие планы развития. Разработчики-волонтеры Егор Сычев и Казбек Аскаров продемонстрировали технические возможности платформы и рассказали, как формируется цифровой профиль волонтера.

«Несмотря на то, что команда работала над созданием „Паспорта волонтера“ на добровольных началах, наш опыт в финтех-отрасли позволил реализовать проект на высоком техническом уровне. Система спроектирована с учетом строгих требований к отказоустойчивости и готовности к высоким нагрузкам. В качестве технологического стека мы использовали ASP.NET для бэкенда и Vue.js для фронтенда, а сам проект развернут в надежной облачной инфраструктуре» — говорит Егор Сычев.

CEO Qazaq IT Community Айгерим Килыбаева подчеркнула, что проект создается как практический инструмент для волонтеров, организаций и партнеров: ««Наша задача — создать удобную и понятную платформу, которой смогут пользоваться волонтеры из разных регионов Казахстана. Она должна не просто хранить информацию, а стать полноценным инструментом признания, развития и поддержки волонтерской деятельности».

Следующим этапом станет дальнейшее развитие функционала платформы, подключение партнерских организаций и подготовка к масштабированию проекта по регионам Казахстана. Использование платформы является бесплатным.