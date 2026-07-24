В Казахстане вводятся новые требования по верификации абонентских устройств сотовой связи

Теперь девайсы, не прошедшие верификацию, будут относиться к товарам ненадлежащего качества.

В Казахстане с 2025 года введены требования по верификации абонентских устройств сотовой связи. Эта инициатива направлена на подтверждение правомерности использования в сетях сотовой связи РК устройств, произведенных на территории страны или завезенных на ее территорию. Теперь согласно законодательству о защите прав потребителей абонентские устройства сотовой связи, не прошедшие верификацию, будут относиться к товарам ненадлежащего качества.

На основании статьи 15 Закона Республики Казахстан «О защите прав потребителей» потребитель, которому продано такое устройство, вправе по своему выбору потребовать:

— соразмерного уменьшения покупной цены;

— безвозмездного устранения недостатков товара;

— возмещения своих расходов на устранение недостатков товара;

— замены на товар аналогичной марки (модели, артикула);

— замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;

— расторжения договора и возврата уплаченной за товар денежной суммы.

Вместе с тем вышеуказанные требования потребитель вправе предъявлять исключительно к продавцу.

Также Законом установлено дополнительное требование к обязанностям продавца по обеспечению надлежащего качества товара. Теперь он при продаже абонентского устройства сотовой связи будет обязан представить потребителю идентификационный код товара для проверки статуса его верификации.

Соответствующие поправки были внесены и в закон РК «О регулировании торговой деятельности». Законом запрещается осуществлять продажу абонентского устройства сотовой связи, не прошедшего верификацию в порядке, установленном законодательством. До продажи такого вида товара продавец обязан осуществить проверку соответствующих идентификационных кодов реализуемого абонентского устройства сотовой связи на предмет наличия ограничений либо блокировки посредством базы данных идентификационных кодов.

Это требование должно соблюдаться и при осуществлении электронной торговли. Владельцы электронных торговых площадок должны включать в договоры, заключаемые между продавцом и электронной торговой площадкой, обязанность продавцов перед продажей абонентского устройства сотовой связи проверять такой товар на предмет наличия ограничений, либо блокировки в базе данных идентификационных кодов.

Действующим законодательством установлено, что при продаже товара продавец обязан выдать документ, подтверждающий факт его приобретения. Таким документом может быть выданный в бумажной или электронной форме контрольный (товарный) чек либо квитанция к приходному кассовому ордеру, квитанция к отрывному талону, надлежащим образом оформленный технический паспорт, иной документ, содержащий сведения о наименовании, стоимости товара, дате приобретения, продавце (изготовителе). Теперь в таких документах продавец будет обязан также указывать идентификационные коды реализуемого абонентского устройства сотовой связи.