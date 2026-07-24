Казахстанцам приходят фейковые SMS о поступлении в ведомственные учебные заведения

МВД просит граждан не доверять подобным сообщениям, не переходить по содержащимся в них ссылкам.

В МВД сообщили о распространении ложных сообщений посредством SMS-рассылок о якобы зачислении абитуриентов в ведомственные организации образования МВД. Рассылка является фейковой и не имеет отношения к министерству, передает Курсив.

«В настоящее время приемная кампания еще продолжается. Все этапы конкурсного отбора не завершены. Прием осуществляется в установленные сроки: с 15 по 25 июля. Окончательные результаты приемной кампании будут доступны исключительно в личном кабинете абитуриента в информационной системе Qyzmet police после завершения всех этапов отбора и принятия решений приемными комиссиями», – заявили в МВД.

В ведомстве попросили граждан не доверять подобным сообщениям, не переходить по содержащимся в них ссылкам, не сообщать свои персональные данные и пользоваться только официальной информацией.

Напомним — 20 ноября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.