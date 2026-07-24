Цифровой тенге планируют масштабировать на 100 проектов до конца года

В обращение уже выпущено 340 млрд цифровых тенге, с их использованием реализовано 20 пилотных проектов.

В августе будут завершены все технические работы по интеграции с информационными системами Министерства финансов, что позволит полностью перейти на использование цифрового тенге в государственных закупках. Предварительные итоги реализации пилотных проектов по внедрению цифрового тенге и вопросы, возникающие в ходе их апробации, рассмотрели на совещании в правительстве под председательством заместителя премьер-министра — министра национальной экономики Жумангарина, передает Uchet.kz.

На сегодняшний день законодательно закреплены статус платформы цифрового тенге и порядок ее функционирования. В обращение выпущено 340 млрд цифровых тенге. С их использованием уже реализовано 20 пилотных проектов, еще 10 находятся в стадии реализации, а 50 готовятся к запуску. Пилотные проекты охватывают инфраструктурное строительство, бюджетное кредитование и субсидирование, грантовое финансирование, меры государственной поддержки, госзакупки, налоговое администрирование, а также закупки Национального банка и субъектов квазигосударственного сектора. Обязательное применение цифрового тенге предусмотрено по восьми спецификам бюджетных расходов для проектов стоимостью свыше 100 млн тенге.

Уже в августе цифровой тенге планируется использовать при государственных закупках товаров, лекарственных средств, горюче-смазочных материалов и других материальных запасов.

Отдельное внимание участники совещания уделили вопросам, сдерживающим дальнейшее масштабирование проекта. Одним из ключевых остается обеспечение сквозной прослеживаемости использования бюджетных средств — от генерального подрядчика до конечного исполнителя.

На практике субподрядные организации зачастую не готовы заключать смарт-контракты для использования цифрового тенге, поскольку действующее законодательство не содержит соответствующих требований. Для устранения этого барьера Министерство финансов подготовило пакет поправок в соответствующие правовые акты, предусматривающий создание необходимых правовых механизмов.