В Казахстане запущена единая цифровая платформа управления ресурсами здравоохранения

Фактически в РК создается единый «цифровой паспорт» каждого медицинского учреждения, где отражены лицензии, кадровый состав, оборудование, здания, отделения и другие необходимые сведения.

Интеллектуальная платформа здравоохранения (Health Intelligence Platform) объединяет в одном цифровом пространстве сведения о медицинских организациях, медицинских работниках, оборудовании, инфраструктуре и других ресурсах отрасли. Создание платформы стало важным шагом в реализации поручений Главы государства по цифровой трансформации системы здравоохранения.

Новая платформа позволяет Министерству и регионам получать полную информацию о состоянии системы здравоохранения. Фактически создается единый «цифровой паспорт» каждого медицинского учреждения, где отражены лицензии, кадровый состав, оборудование, здания, отделения, койки и другие необходимые сведения.

Особое внимание уделено управлению медицинской техникой. Система отслеживает весь жизненный цикл оборудования — от момента закупки до технического обслуживания, ремонта и степени износа. Сегодня в системе реализованы основные цифровые реестры и сервисы здравоохранения. Также введен цифровой постлицензионный контроль качества медицинской помощи и обеспечена глубокая интеграция с государственными информационными системами.

Напомним — 4 декабря 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.