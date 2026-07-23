Казахстан представил международной делегации цифровые решения в сфере госуслуг

Гостям показали, как оформляются паспорта и удостоверения личности - от подачи заявления и проверки данных до получения готового документа.

Делегация Международной организации по миграции и представители государственных органов Греции, Венгрии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана посетили Госкорпорацию «Правительство для граждан» для изучения практического опыта Казахстана в сфере оказания государственных услуг. Встреча прошла в формате обмена опытом. Стороны обсудили современные подходы к цифровизации миграционных услуг, идентификации личности и развитию государственных сервисов.

Во время визита гостям показали, как оформляются паспорта и удостоверения личности — от подачи заявления и проверки данных до получения готового документа.

Также делегация ознакомилась с работой терминала документирования, с помощью которого можно самостоятельно подать заявку на получение удостоверения личности или паспорта. Участникам встречи рассказали, как организована работа оборудования и какие технологии используются для проверки персональных данных.

«Международное сотрудничество остается важным направлением развития государственных услуг. Такие встречи способствуют обмену практическим опытом, расширению профессионального сотрудничества и внедрению эффективных решений, направленных на повышение качества обслуживания граждан. Ранее в Республике Корея нами был подписан меморандум о сотрудничестве, который открывает новые возможности для реализации совместных проектов и дальнейшего взаимодействия. Уверен, что сегодняшняя встреча станет еще одним шагом к укреплению международного партнерства и совершенствованию государственных услуг», — подчеркнул председатель правления Государственной корпорации «Правительство для граждан» Арман Кенжегалиев.

По итогам визита участники отметили важность международного обмена опытом и выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству в сфере развития цифровых государственных услуг.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.