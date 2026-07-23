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    Новый этап внедрения навигационных пломб в ЕАЭС стартует 31 июля

    Пломбы минимизируют меры госконтроля, обеспечивая законный оборот товаров.

    23 июля 2026 12:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество, Соседи

    В Евразийском экономическом союзе с 11 февраля началась практическая реализация Соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок. Второй этап внедрения навигационных пломб в ЕАЭС начинают с 31 июля 2026 года, передает Sputnik.

    С февраля пломбированию подлежат

    — автомобильные и железнодорожные перевозки алкогольной и табачной продукции, а также санкционных товаров (в отношении которых странами ЕАЭС применяются специальные экономические меры), помещенных под таможенные процедуры транзита, экспорта или в рамках взаимной торговли государств-членов ЕАЭС;
    — автомобильные перевозки отдельных категорий дорогостоящих (налогоемких) товаров, помещенных под таможенную процедуру транзита.

    С 31 июля через навигационные пломбы отслеживать начнут:

    — все категории товаров, перевозимых автотранспортом, за исключением товаров, случаев и условий, определяемых ЕЭК;
    — отдельные категории дорогостоящих (налогоемких) товаров, перевозимых железнодорожным видом транспорта.

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