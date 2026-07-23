Новый этап внедрения навигационных пломб в ЕАЭС стартует 31 июля

Пломбы минимизируют меры госконтроля, обеспечивая законный оборот товаров.

В Евразийском экономическом союзе с 11 февраля началась практическая реализация Соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок. Второй этап внедрения навигационных пломб в ЕАЭС начинают с 31 июля 2026 года, передает Sputnik.

С февраля пломбированию подлежат

— автомобильные и железнодорожные перевозки алкогольной и табачной продукции, а также санкционных товаров (в отношении которых странами ЕАЭС применяются специальные экономические меры), помещенных под таможенные процедуры транзита, экспорта или в рамках взаимной торговли государств-членов ЕАЭС;

— автомобильные перевозки отдельных категорий дорогостоящих (налогоемких) товаров, помещенных под таможенную процедуру транзита.

С 31 июля через навигационные пломбы отслеживать начнут:

— все категории товаров, перевозимых автотранспортом, за исключением товаров, случаев и условий, определяемых ЕЭК;

— отдельные категории дорогостоящих (налогоемких) товаров, перевозимых железнодорожным видом транспорта.