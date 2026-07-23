Проверить и оплатить штрафы без очередей: казахстанцам напомнили о полезной госуслуге

Услуга «Поиск и оплата административных штрафов» позволяет проверить наличие административных штрафов и оплатить их.

Проверить административные штрафы и оплатить их онлайн без посещения государственных органов можно через портал eGov и мобильное приложение eGov Mobile. Об этом напомнили гражданам в АО «Национальные информационные технологии». Услуга «Поиск и оплата административных штрафов» позволяет проверить наличие административных штрафов и оплатить их, передает Zakon.kz.

Для оплаты:

— выберите штраф для оплаты;

— выберите банк для проведения платежа;

— после проведения платежа вернитесь на портал, подпишите запрос и получите электронный чек.