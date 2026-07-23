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    Проверить и оплатить штрафы без очередей: казахстанцам напомнили о полезной госуслуге

    Услуга «Поиск и оплата административных штрафов» позволяет проверить наличие административных штрафов и оплатить их.

    23 июля 2026 11:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    Проверить административные штрафы и оплатить их онлайн без посещения государственных органов можно через портал eGov и мобильное приложение eGov Mobile. Об этом напомнили гражданам в АО «Национальные информационные технологии». Услуга «Поиск и оплата административных штрафов» позволяет проверить наличие административных штрафов и оплатить их, передает Zakon.kz.

    Для оплаты:

    — выберите штраф для оплаты;
    — выберите банк для проведения платежа;
    — после проведения платежа вернитесь на портал, подпишите запрос и получите электронный чек.

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