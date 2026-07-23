Некоторым криптомайнерам в РК придется отдавать 10% добычи в Национальный крипторезерв

Правительство Казахстана утвердило правила стратегического цифрового майнинга.

Крупные майнинговые компании смогут покупать электроэнергию по цене, не превышающей предельный тариф энергопроизводящих организаций, заключив договоры сроком на 10 лет. Взамен они будут ежемесячно безвозмездно передавать часть добытых цифровых активов для формирования Национального стратегического крипторезерва. Соответствующее постановление № 638 от 18 июля 2026 года подписал премьер-министр страны Олжас Бектенов, передает Курсив.

Майнеры будут переводить добытые цифровые активы на специальные кошельки автономного кластерного фонда «Астана Хаб». Затем их передадут в доверительное управление Национальной инвестиционной корпорации Национального банка Казахстана, которая будет инвестировать средства в Национальный стратегический крипторезерв.

При этом майнеры будут передавать не 10% всей добытой криптовалюты, а 10% цифровых активов, оставшихся после вычета стоимости потребленной электроэнергии и расходов на ее поставку (с учетом НДС), пересчитанных в эквивалент цифровых активов. Перечислять их необходимо ежемесячно — не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным.

Пока участвовать в программе со стороны энергетиков будет только одна компания — ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова». Для стратегического цифрового майнинга ей выделена квота в 300 МВт.

С одобренными участниками заключат прямые договоры купли-продажи электроэнергии сроком на 10 лет. Цена в них не должна превышать предельный тариф энергопроизводящей организации.

Программа рассчитана на компании, соответствующие определенным требованиям. Для участия майнер должен иметь:

— центр обработки данных в собственности мощностью не менее 150 МВт;

— подключение к электросетям через подстанции напряжением не менее 35 кВ с разрешенной мощностью от 1 МВт;

— оборудование с вычислительной мощностью не менее 150 TH/s на каждую единицу;

— не менее двух договоров с операторами связи на предоставление доступа к интернету;

— сервисный центр по ремонту оборудования на территории дата-центра и квалифицированный персонал;

— отсутствие задолженности по налогам, обязательным платежам и социальным отчислениям, а также отсутствие обременений на имущество.

Заявки майнеров будет рассматривать специальная комиссия при уполномоченном органе. Она проверит соответствие требованиям и наличие свободной квоты на электроэнергию.

Каждый участник программы должен открыть отдельный криптокошелек для операций в рамках стратегического майнинга. Кроме того, ежегодно, не позднее 1 апреля, компании обязаны предоставлять результаты независимого аудита.

Если аудит покажет, что майнер передал в «Астана Хаб» меньше цифровых активов, чем должен был, недостающий объем необходимо перечислить в течение 30 календарных дней.

В правилах также предусмотрено, что при невыполнении существенных условий договоров комиссия может принять решение о досрочном прекращении участия компании в программе стратегического цифрового майнинга. При этом обязательства по взаиморасчетам с «Астана Хаб» сохраняются до их полного исполнения.

Кроме того, правила разрешают компаниям совмещать обычный и стратегический цифровой майнинг. Главное условие — раздельный учет электроэнергии и цифровых активов, а также использование отдельного криптокошелька.