Инновационную технологию лечения болезни Альцгеймера представили в Алматы

В алматинской городской больнице скорой неотложной помощи презентовали аппарат NEUROLITH для лечения болезни Альцгеймера

Швейцарские специалисты представили в Алматы инновационную технологию лечения болезни Альцгеймера с использованием аппарата NEUROLITH, который впервые поступил в Казахстан и вскоре будет применяться в повседневной медицинской практике, передает Sputnik.

По словам регионального директора по продажам швейцарской компании Storz Medical Себастьяна Мюллера, аппарат NEUROLITH, впервые доставленный в Казахстан, предназначен для транскраниальной импульсной стимуляции мозга. В Европе для лечения болезни Альцгеймера он применяется с 2018 года и уже доказал свою эффективность.

«Этот аппарат при помощи ударно-волновой технологии воздействует на различные области головного мозга для лечения болезни Альцгеймера. Система обладает 3D навигационной системой, в которую с флешки загружаются данные МРТ каждого пациента. И с помощью системы мы наводимся на нужные сегменты мозга, лечим их, и отслеживаем сколько энергии, куда мы отправляем, на какую глубину», — рассказывает Мюллер.

Он отметил, что лечение на инновационном аппарате проходит довольно просто и быстро: каждому пациенту, в среднем, требуется шесть сеансов по полчаса в течение двух недель. На данный момент в мире лечение по этой технологии уже прошли более 20 тысяч пациентов, при этом ни у кого не было замечено никаких побочных эффектов.

«Этот инструмент генерирует ударную волну, импульс давления, который идет в глубину тела человека. Такими же похожими аппаратами лечат различные болевые точки, отложения солей, травмы, сердце. Теперь же мы применили это на голову», — объясняет Себастьян Мюллер.

Лечение безопасное и эффективное получается потому, что, по словам швейцарского специалиста, медицине уже давно известно, какие отделы мозга отвечают за болезнь Альцгеймера. Для того, чтобы их стимулировать, достаточно направить необходимое количество электроимпульсов.

«Первые клинические испытания провели еще 15-20 лет назад. Первым человеком, кто на себе испробовал эффект воздействия ударных волн, был наш инженер-разработчик на заводе. Он, как настоящий пытливый инженер, сначала проверил все на себе и сделал первые импульсы себе в голову. И уже в первые полчаса после ударно-волновой терапии он заметил улучшение мелкой моторики конечностей. Теперь, после многих лет клинических испытаний, технология стала официально применяться при лечении», — рассказывает представитель компании-производителя аппарата Михаил Баранов.

Он также отметил, что, по применению ударной волны в лечении болезни Альцгеймера Казахстан станет первопроходцем в центральноазиатском регионе, также, как был первым в применении этой технологии для лечения сердца.

Уже сегодня врачи-неврологи алматинской больницы скорой неотложной помощи начнут учиться на практике применять новый аппарат.

«Болезнь Альцгеймера, как известно, очень социально-значимая. Ведь страдает не только пациент, но и окружающие его люди — друзья, родственники. И, если мы можем хоть каким-то образом помочь этим пациентам, мы всегда рады», — говорит заведующий отделением нейрохирургии ГБСНП г. Алматы Константин Ли.

При этом он отметил, что аппарат не является каким-то волшебным средством, но, если он может улучшить качество жизни пациента и его родных, то это тоже является большим достижением. А разобраться как работать с аппаратом, по словам Ли, после недолгой подготовки любой врач-нейрохирург или невропатолог.

Напомним — 4 декабря 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.