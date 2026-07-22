В РК внедрят цифровой контроль для пациентов с подозрением на рак

Минздрав обновил Стандарт организации оказания онкологической помощи, который предусматривает цифровой контроль маршрута пациента по принципу «зеленого коридора».

В Казахстане начнут в цифровом формате отслеживать, как пациенты с подозрением на рак проходят обследование и начинают лечение. Об этом сообщило министерство здравоохранения. Минздрав обновил Стандарт организации оказания онкологической помощи, который предусматривает цифровой контроль маршрута пациента по принципу «зеленого коридора», передает Курсив.

Новая система должна позволить в режиме реального времени контролировать соблюдение сроков на каждом этапе. Изменения не повлияют на порядок получения медицинской помощи для пациентов.

Обновленный стандарт устанавливает единые сроки прохождения основных этапов диагностики и лечения:

— Первичные лабораторные исследования, а также ультразвуковая и рентгенологическая диагностика в поликлинике — до семи рабочих дней.

— Компьютерная и магнитно-резонансная томография, эндоскопические исследования и биопсия — до 10 рабочих дней.

— Проведение специализированных исследований, включая ПЭТ/КТ, иммуногистохимические и молекулярно-генетические исследования — до 20 рабочих дней.

— Определение персонализированной тактики лечения — до 30 рабочих дней после подтверждения диагноза.

— Организация поездки и прохождение обследований для пациентов, проживающих более чем в 200 км от онкологического центра — до пяти дополнительных рабочих дней.

Кроме того, с 1 января 2027 года работодатели будут обязаны предоставлять сотрудникам оплачиваемый отпуск для прохождения скрининговых обследований с сохранением места работы и средней заработной платы.

В 2025 году в стране было выявлено более 42 тысячи новых случаев злокачественных новообразований. По данным Минздрава, доля выявления рака на ранних стадиях в том же году превысила 34%, пятилетняя выживаемость пациентов достигла 65%, а смертность от злокачественных новообразований за последние пять лет снизилась на 14%.

Напомним — 4 декабря 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.