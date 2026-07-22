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    Кто отвечает за единый межбанковский QR-код, разъяснили в АРРФР

    Агентство не устанавливает комиссии по межбанковскому эквайрингу и не осуществляет регулирование тарифной политики платежных систем.

    22 июля 2026 15:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка РК сделали заявление по вопросам регулирования единого межбанковского QR-кода, передает Zakon.kz.

    «Так, вопросы регулирования единого межбанковского QR-кода не относятся к компетенции агентства. В соответствии с Законом РК „О Национальном Банке Республики Казахстан“ вопросы функционирования QR-кода, регулирования платежных систем, а также установления правил и тарифов межбанковских платежей относятся к компетенции Национального банка РК. Агентство не устанавливает комиссии по межбанковскому эквайрингу и не осуществляет регулирование тарифной политики платежных систем», — заявили в АРРФР.

    Также в агентстве призвали граждан не доверять недостоверной информации и использовать официальные источники информации.

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