В Казахстане откроют первый кампус Network School

Network School объединяет предпринимателей, инженеров, исследователей и инвесторов со всего мира.

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК и глобальная инициатива Network School заключили меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в области искусственного интеллекта, инноваций, технологического предпринимательства и развития человеческого капитала.

Network School объединяет предпринимателей, инженеров, исследователей и инвесторов со всего мира, а ее основатель Баладжи Шринивасан — один из наиболее известных технологических предпринимателей Кремниевой долины, бывший CTO Coinbase и инвестор в сотни технологических компаний.

Документ подписали заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев и основатель и CEO Network School Баладжи Шринивасан.

Как отметил Жаслан Мадиев, комментируя подписание соглашения: Искусственный интеллект развивается там, где есть сильные люди, смелые идеи и среда, в которой они могут реализоваться. Мы строим именно такую экосистему в Казахстане — открытую для талантов, технологических предпринимателей и глобальных партнерств. Сотрудничество с Network School поможет усилить эту работу.

Меморандум определяет основные направления сотрудничества, включая развитие образовательных программ по искусственному интеллекту, поддержку стартапов, проведение совместных исследований, развитие международного научного и технологического сотрудничества, а также привлечение в Казахстан ведущих мировых специалистов, предпринимателей, исследователей и инвесторов.

Одним из ключевых направлений станет создание первого кампуса Network School в Казахстане. На его базе планируется реализовывать образовательные, исследовательские и предпринимательские программы мирового уровня, международные резидентские и fellowship-программы, а также интегрировать кампус в национальную AI-экосистему Казахстана.

Стороны также намерены совместно развивать программы для стартапов, организовывать международные конференции, хакатоны и форумы, а также проработать проведение в Казахстане конференции Network State Conference 2026.

Отдельное внимание будет уделено продвижению Казахстана как регионального центра искусственного интеллекта и инноваций, привлечению международных технологических компаний, венчурных фондов и стратегических инвесторов, а также развитию благоприятной среды для технологического предпринимательства.

В рамках сотрудничества стороны также намерены изучить возможности по совершенствованию механизмов привлечения международных специалистов и технологических компаний, развитию цифрового государственного управления, обмену лучшими мировыми практиками в сфере искусственного интеллекта и реализации совместных стратегических инициатив.

Реализация меморандума рассчитана на 5 лет и ожидается, что реализация договоренностей будет способствовать укреплению международных позиций Казахстана как одного из ведущих региональных центров развития искусственного интеллекта, инноваций и технологического предпринимательства.