Об утечках персональных данных казахстанцев теперь будут обязаны сообщать гражданам

Закон РК «О кибербезопасности» впервые создает единую правовую основу для защиты цифровых систем государственных органов и организаций, а также закладывает системный подход к обеспечению цифровой безопасности страны.

В Казахстане работодателей впервые обязали обучать сотрудников основам кибербезопасности и киберкультуры, а владельцев цифровых систем — ежегодно проводить аудит их защищенности. Эти и другие нововведения предусмотрены принятыми в рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта Цифровым кодексом и Законом «О кибербезопасности». Об этом сообщил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Досжан Мусалиев.

По его словам, закон «О кибербезопасности» впервые создает единую правовую основу для защиты цифровых систем государственных органов и организаций, а также закладывает системный подход к обеспечению цифровой безопасности страны. Одним из ключевых нововведений стало закрепление в Трудовом кодексе обязанностей работодателей и работников по соблюдению требований кибербезопасности и киберкультуры.

«Данная норма направлена на то, чтобы каждый работник обладал базовыми знаниями и навыками для защиты своей цифровой безопасности, а также безопасно использовал информационные системы и служебные данные. Работодатели будут утверждать внутренние правила и организовывать обучение сотрудников», — сказал Досжан Мусалиев.

Кроме того, ежегодное обучение по вопросам кибербезопасности станет обязательным для сотрудников государственных органов, акиматов и критически важных объектов.

Еще одной новой нормой станет обязательный ежегодный аудит кибербезопасности цифровых систем. Владельцы критически важных цифровых объектов должны будут не только проводить такие проверки, но и ежегодно направлять отчеты в Комитет по информационной безопасности. Ранее подобного требования законодательство не предусматривало. Также, по словам вице-министра, функции государственного контроля за критически важными объектами переданы Комитету национальной безопасности.

Серьезные изменения коснулись и защиты персональных данных. Теперь доступ к базам данных ограниченного доступа, содержащим медицинскую, банковскую, коммерческую и иную конфиденциальную информацию, будет осуществляться с обязательной биометрической аутентификацией сотрудников.

Еще одно новшество — организации будут обязаны уведомлять об утечке персональных данных не только государственные органы, но и самих граждан, чьи данные были скомпрометированы. Кроме того, в Казахстане появится реестр крупных операторов персональных данных, для которых предусмотрят дополнительные требования по защите информации. В законодательстве также впервые закреплено понятие «идентификатор персональных данных». К ним отнесены фамилия, имя и отчество в совокупности, индивидуальный идентификационный номер, изображение лица, а также биометрический вектор лица и его производные.

Как сообщил Досжан Мусалиев, в рамках реализации новых законов уже принято около 30 подзаконных актов по вопросам кибербезопасности и защиты персональных данных, еще порядка десяти планируется утвердить до конца сентября.

Вице-министр также сообщил, что с 2024 года в Казахстане проведено 648 внеплановых проверок соблюдения требований кибербезопасности и защиты персональных данных. По их итогам к нарушителям применялись штрафные санкции. Наиболее распространенными нарушениями остаются отсутствие согласия на обработку персональных данных, внутренних политик защиты информации, базовых средств защиты, многофакторной аутентификации, своевременного обновления систем безопасности и подключения к центрам обеспечения кибербезопасности.

Напомним — 20 ноября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.