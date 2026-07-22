Как защититься от мошенников: для казахстанцев запустили бесплатные курсы

В РК принимаются меры по противодействию кибермошенничеству.

В прошлом году был принят пакет законодательных поправок, предусматривающий, в частности, создание антифрод-систем у операторов связи. Однако, как отметили в министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития, мошеннические схемы постоянно совершенствуются, поэтому наряду с техническими и правовыми мерами особое внимание уделяется повышению киберграмотности населения. Об этом сообщил вице-министр Досжан Мусалиев.

«Практика показывает, что даже самые современные технологии не смогут обеспечить безопасность, если пользователи сами не соблюдают правила цифровой безопасности. Для этого государством уже внедрены цифровые сервисы, позволяющие гражданам самостоятельно повысить уровень своей защищенности», — уточнил спикер.

Так, внедрены бесплатные цифровые сервисы и образовательные платформы. Сервис «Стоп-кредит» в приложении eGov Mobile позволяет установить добровольный запрет на оформление кредитов, сервис контроля доступа к персональным данным — проверить, каким организациям предоставлено согласие на их обработку, и при необходимости отозвать его. Платформа NomadGuard помогает проверить возможные утечки персональных данных и выявить фишинговые ссылки.

Для повышения уровня киберкультуры доступны бесплатные образовательные ресурсы: это новый онлайн-курс на eGov и eGov Mobile для детей и родителей, разработанный совместно с UNICEF, по вопросам кибербуллинга, онлайн-груминга, защиты персональных данных и безопасного поведения в интернете. Также функционирует платформа CitizenSec с курсами по основам кибергигиены для граждан и государственных служащих.

При этом каждому казахстанцу рекомендуется соблюдать базовые меры по киберкультуре:

— Никому не сообщать SMS-коды, пароли и данные банковских карт. Банки и государственные органы не запрашивают такую информацию по телефону или в мессенджерах.

— Не переходить по подозрительным ссылкам и не отвечать на сообщения от неизвестных отправителей. Перед вводом персональных данных всегда проверять адрес сайта или приложения.

— Использовать сложные и разные пароли для каждого сервиса и подключать двухфакторную аутентификацию.

«Именно сочетание современных технологий, государственных сервисов и ответственного поведения каждого гражданина позволяет существенно снизить риски кибермошенничества и повысить уровень защищенности граждан», — заключил вице-министр.

Напомним — 20 ноября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.