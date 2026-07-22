В казахстанскую систему военного образования внедряются передовые цифровые решения

В условиях стремительной цифровизации военной службы киберпространство фактически стало новым полем боя.

В отечественных военных институтах ведется подготовка офицеров по направлениям управления подразделениями, логистики, инженерного обеспечения, радиационной, химической и биологической защиты, военной психологии, воспитательной работы, физической подготовки, авиации и противовоздушной обороны. Особый приоритет отдается развитию высокотехнологичных направлений. Об этом сообщил начальник Департамента военного образования и науки Министерства обороны РК полковник Мурат Олжабаев.

В условиях стремительной цифровизации военной службы киберпространство фактически стало новым полем боя. Современные вооруженные конфликты наглядно показывают, что наряду с применением вооружения ключевую роль играют информационные операции, защита критически важной инфраструктуры, обеспечение устойчивости систем связи и противодействие цифровым угрозам. В связи с этим в системе военного образования особое внимание уделяется подготовке специалистов в области информационной безопасности, криптологии, автоматизированных систем управления и радиоэлектронной борьбы. Кроме того, развиваются направления, связанные с анализом данных, защитой информационных ресурсов и обеспечением устойчивости военных сетей в условиях кибервоздействия.

По его словам, в учебный процесс системы военного образования поэтапно внедряются передовые цифровые решения, симуляционные технологии, элементы искусственного интеллекта и защищенная ИТ-инфраструктура.

«В ходе подготовки офицеров формируются компетенции по работе с автоматизированными системами управления войсками, цифровыми средствами разведки и связи, а также по противодействию беспилотным авиационным системам. Борьба с беспилотными летательными аппаратами, защита воздушного пространства и нейтрализация информационных угроз стали неотъемлемой частью современной военной подготовки. Наряду с технологическим развитием мы уделяем особое внимание формированию лидерских качеств будущих военнослужащих. Мы готовим не только профессиональных специалистов, но и командиров, способных принимать ответственные решения, ответственно относиться к личному составу и сохранять устойчивость подразделения даже в самых сложных условиях», — сказал М. Олжабаев.

Приоритетным направлением развития военного образования является практико-ориентированная подготовка. Мы последовательно увеличиваем долю полевых, тактико-специальных и командно-штабных занятий, максимально приближая учебный процесс к реальным условиям военной службы и современным способам ведения боевых действий.

В ходе обучения широко используются реальные служебно-боевые кейсы, разработанные на основе анализа современных вооруженных конфликтов и опыта применения войск. Курсанты и кадеты отрабатывают алгоритмы действий в условиях дефицита времени, информационной неопределенности и высокой ответственности за личный состав и военную технику. Особое внимание уделяется развитию навыков принятия решений, управления подразделениями в быстро меняющейся обстановке и организации взаимодействия между различными родами войск.

Особое место в практической подготовке занимает применение беспилотных авиационных систем. Курсанты и кадеты осваивают ведение разведки с использованием беспилотных летательных аппаратов, корректировку огня, наблюдение и оценку обстановки, а также способы противодействия беспилотным средствам противника. Кроме того, у них формируются компетенции по интеграции беспилотных комплексов в систему управления подразделениями. Это полностью соответствует требованиям современной вооруженной борьбы, где оперативное получение информации и высокоточное наведение на цели становятся ключевыми факторами успеха.

Напомним — 30 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.