Закон, подписанный Президентом РК 19 июня, предусматривает меры по повышению качества и доступности услуг связи.

В Казахстане в конце августа вступают в силу законодательные изменения в сфере телекоммуникаций. В частности, гражданам предоставят бесплатный доступ к ряду социально значимых и государственных мобильных приложений, включая eGov, eGov Business, eOtinish и Aitu. Кроме того, услуга по верификации абонентских устройств перейдет под государственное регулирование. Об этом сообщил вице-министр Досжан Мусалиев.

По данным министерства искусственного интеллекта и цифрового развития, спустя год после запуска механизма верификации мобильных телефонов отмечается положительная динамика.

«Вместе с этим за прошедший год была собрана необходимая информация об имеющихся недостатках именно в законодательстве, различные лазейки и коллизии, которые планируется устранить в рамках новых правил по верификации устройств», — уточнил спикер.

По словам вице-министра, бесконтрольное использование усилителей сигнала сотовой связи привело к ухудшению качества связи в определенных локациях. Поэтому теперь ввозить усилители сигнала и устанавливать их смогут только операторы связи. Это должно помочь устранить помехи от репиторов.

Отдельный блок изменений направлен на защиту сетей связи и борьбу с мошенничеством. Например, введено лицензирование услуг доступа к сети bнтернет, IP-телефонии, транкинговой связи и другие. Это означает, что такие услуги смогут предоставлять только лицензированные операторы.

Внедрена маркировка звонков на абонентские устройства сотовой связи. Теперь абонент сможет отличать официальные звонки от мошеннических. То есть официальные звонки от банков, компаний, предоставляющих услуги, будут отображаться на экране устройства.

Также абонентам доступна функция отказа от рекламных и информационных рассылок операторов связи и услуги автодозвона, так называемых маяков от операторов.

«Эти вопросы широко поднимались населением. Если человек кому-то звонил, и абонент был недоступен, то, когда он снова появлялся в сети, оператор отправлял ему „маяк“ о пропущенном вызове. Такие уведомления могли приходить даже ночью. Теперь этого не будет — вместо них будут приходить только SMS-уведомления», — уточнил Досжан Мусалиев.

Также дополнительные платные услуги связи и интернета будут подключаться с двухэтапного согласия абонента, которое можно подтвердить через приложение оператора связи, СМС, звонок или USSD-запрос. Ранее случайное нажатие абонентом в интернете рекламы могло привести к оформлению подписки.

Кроме того, введен срок действия разрешения на использование радиочастотного спектра, обновлены условия использования спутниковой связи, упрощена процедура выделения земельных участков для строительства сооружений связи без обязательного включения в план детальной планировки и генеральный план, предоставлена возможность операторам строить сети связи на особо охраняемых природных территориях в целях покрытия связью туристических и иных охраняемых зон. Центры обработки данных, где хранятся государственные критические данные, отнесены к стратегическим объектам. Для них будут действовать повышенные требования безопасности.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.