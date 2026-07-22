Маркировка звонков и ежегодный ИБ-аудит станут нормой для казахстанского бизнеса

В Казахстане презентованы масштабные реформы в сферах кибербезопасности, защиты данных и телекоммуникаций.

В рамках Года цифровизации и развития искусственного интеллекта в Казахстане принят ряд масштабных законодательных изменений, направленных на укрепление кибербезопасности, защиту персональных данных и модернизацию сферы телекоммуникаций. Впервые в стране приняты «Цифровой кодекс» и профильный закон «О кибербезопасности», сформировавшие единую правовую основу для защиты государственной инфраструктуры и цифровых систем.

Требования к киберкультуре и аудиту

Согласно новым нормам, в Трудовой кодекс введены обязанности работодателей и работников по соблюдению требований киберкультуры, а государственные служащие и сотрудники критически важных объектов обязаны проходить ежегодное обучение. Собственники ключевых цифровых объектов теперь должны проводить ежегодный аудит безопасности, при этом контроль за критически важной инфраструктурой передан в ведение Комитета национальной безопасности в соответствии с мировой практикой.

Усиление защиты персональных данных

Важным шагом стало закрепление защиты персональных данных на уровне новой Конституции, в развитие которой закон «О персональных данных и их защите» дополнен требованиями обязательной биометрической аутентификации при доступе к базам ограниченного доступа, таким как медицинская, банковская или коммерческая тайна. Теперь организации обязаны официально уведомлять не только уполномоченные органы, но и самих граждан об утечках данных и начале их обработки, а также соблюдать новые правила ведения реестра крупных операторов. Кроме того, в законодательство введено четкое понятие идентификатора персональных данных, включающее ФИО в совокупности, ИИН, изображение и биометрический вектор лица.

Цифровая гигиена и проверки безопасности

Параллельно с правовыми нововведениями министерство ведет жесткий контроль: с 2024 года проведено почти 650 проверок, выявивших отсутствие базовых средств защиты и политик безопасности как у крупных компаний, так и у малого бизнеса, включая салоны красоты, фитнес-центры и интернет-платформы, которые также обязаны уделять повышенное внимание защите информации граждан.

Комментируя важность усиления мер безопасности на местах, вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Досжан Мусалиев подчеркнул: «Анализ показывает, что большинство инцидентов и утечек связаны не со взломом сложных систем, а с человеческим фактором и нарушениями базовой цифровой гигиены при работе с легальными учетными записями, поэтому соблюдение регламентов безопасности и повышение киберкультуры сегодня требуются от каждой организации независимо от ее масштаба».

Преобразования в телекоммуникационной отрасли

Значительные преобразования затронули и телекоммуникационную отрасль: подписанный в июне закон повышает доступность связи, внедряет нетарифицируемый доступ к социально значимым государственным приложениям и переводит услугу верификации абонентских устройств под государственное регулирование, что уже позволило увеличить долю легальных продаж телефонов с 30 до 70%.

В целях борьбы с мошенничеством введена маркировка официальных звонков от банков и компаний, лицензирование интернет-провайдеров и IP-телефонии, а также упрощены процедуры отказа от рекламных рассылок и автодозвона, причем любые дополнительные платные услуги связи теперь подключаются исключительно с двукратного согласия абонента.

От спутниковой связи до «Долины ЦОДов»

Дополнительно в стране реализуются крупнейшие инфраструктурные проекты: до конца следующего года высокоскоростным интернетом будет охвачено более 3,5 тысяч сел с доведением уровня оптического интернета до 92%, активно идет замена устаревших сетей 3G на современные стандарты 4G и 5G, а также развертывание спутниковой связи нового поколения Direct-to-Cell. Завершается строительство трансграничного волоконно-оптического кабеля по дну Каспия и национальной гипермагистрали «Запад-Восток», а в Павлодарской области дан старт строительству масштабной «Долины ЦОДов», что в комплексе с новыми нормами закона обеспечит надежную защиту цифрового пространства страны, привлечет инвестиции и выведет качество государственных и коммерческих сервисов на качественно новый уровень.