Беспилотники с ИИ за два дня нашли почти 7000 дефектов на казахстанских ЛЭП

В Министерстве энергетики РК обсудили внедрение искусственного интеллекта и роботизированных систем.

16 июля в Министерстве энергетики РК состоялось заседание Общественного совета МЭ РК под председательством Жакыпа Хайрушева с участием вице-министра энергетики Бакытжана Ильяса, членов совета и представителей структурных подразделений министерства. Основной темой заседания стали вопросы внедрения искусственного интеллекта и цифровых технологий в энергетическую отрасль, а также развитие цифровых двойников электростанций и их интеграция в образовательные программы.

Участникам представили пилотные проекты по применению ИИ в энергетике, включая дефектоскопию линий электропередачи с использованием беспилотников и технологий искусственного интеллекта. В рамках проекта за два дня обследовано 618 опор ЛЭП, обработано более 2 тысяч изображений и выявлено около 6,8 тысячи дефектов, при этом точность распознавания повреждений достигла 98%.

Также был представлен проект роботизированной внутритрубной диагностики тепловых сетей на основе технологии акустического резонанса. В ходе пилотного проекта в Шымкенте обследовано более 1,2 км тепловых сетей, а экономия средств при проведении ремонтных работ превысила 70%.

По итогам заседания выработаны предложения по дальнейшему развитию и масштабированию цифровых решений в энергетической отрасли Казахстана.

Напомним — 27 августа 2026 г. в Астане пройдет конференция PROFIT Industry & Energy Day, посвященная информационным технологиям в промышленности и энергетике.