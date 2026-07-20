Межбанковские платежи по QR-коду доступны всем казахстанцам с 19 июля 2026 года

Национальный Банк РК сделал обзор по текущему статусу реализации проектов Национальной цифровой финансовой инфраструктуры.

Нацбанк РК анонсировал запуск Межбанковской системы мобильных платежей и ее ключевых сервисов — межбанковских переводов по номеру телефона и межбанковских платежей по QR-коду. На сегодняшний день к системе подключены все банки, предоставляющие розничные услуги населению через мобильные приложения.

В соответствии с законодательством официальной датой общестранового запуска сервисов МСМП является 19 июля 2026 года. С этой даты клиенты банков-участников системы могут мгновенно переводить деньги клиентам других банков по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги по QR-коду независимо от того, в каком банке обслуживаются покупатель и продавец. Переводы и платежи проводятся круглосуточно в режиме реального времени.

МСМП позволяет предпринимателям принимать безналичную оплату от клиентов всех банков-участников системы по одному QR-коду. Для приема платежей не требуется установка нового оборудования — сервисы доступны в имеющихся терминалах. По вопросам обновления мобильных приложений необходимо обратиться в обслуживающий банк.

Теперь покупателю не придется искать QR-код конкретного банка на кассе. Он сможет расплатиться через приложение любого банка, отсканировав единый код. Стоит отметить, что требование по приему безналичных платежей охватывает подавляющее большинство сфер бизнеса. Исключения предусмотрены лишь для предпринимателей в сельской местности, где отсутствуют интернет и мобильная связь, и объектов нестационарной (передвижной) торговли. Таким образом, продавцы не могут отказать покупателю в оплате банковской картой или по QR. За отказ от принятия безналичных средств им грозит ответственность по Кодексу об административных правонарушениях.

Национальная цифровая финансовая инфраструктура, помимо Национальной платежной системы, также включает платформы биометрической идентификации, цифрового теңге и открытого банкинга, а также Национальный антифрод-центр.

Сегодня Национальная платежная система ежедневно обрабатывает около 6,3 трлн тг. в день, в обращение было выпущено свыше 340 млрд цифровых тг., а сервис биометрической идентификации ежемесячно обрабатывает порядка 3,5 млн запросов.

За время работы Антифрод-центра выявлено более 165 тыс. случаев мошенничества и иных незаконных операций, в том числе связанных с финансовыми пирамидами и незаконным игорным бизнесом.

Реализация проектов НЦФИ направлена на повышение доступности, безопасности и удобства финансовых услуг для населения и бизнеса, развитие конкуренции и укрепление технологической независимости платежной инфраструктуры страны.