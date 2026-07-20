Казахстан стал одним из учредителей Всемирной организации по сотрудничеству в области ИИ

Создание WAICO инициировано КНР как ответ на глобальный запрос по обеспечению безопасного и этичного использования ИИ.

В рамках официального визита Главы государства в Китайскую Народную Республику Казахстан официально вошел в число государств-учредителей Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта — WAICO. Соглашение подписали представители 29 стран, включая Казахстан, КНР, Катар, Египет и Бразилию. В торжественной церемонии подписания также принял участие Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, а также представители других государств и международных организаций.

Историческое решение принято на полях Всемирной конференции по искусственному интеллекту и Совещания высокого уровня по глобальному управлению ИИ (WAIC-2026), проходящих под девизом «Партнерство в области искусственного интеллекта во имя светлого будущего». Учреждение новой международной структуры со штаб-квартирой в Шанхае знаменует собой переход к качественно новому уровню глобального взаимодействия в сфере цифровых технологий.

Церемония подписания Соглашения «Об учреждении Всемирной организации сотрудничества по искусственному интеллекту» состоялась с участием заместителя премьер-министра — министра искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслана Мадиева и министра иностранных дел КНР Ван И.

В ходе церемонии открытия конференции было официально объявлено об учреждении организации, что стало важным шагом в реализации инициатив, направленных на преодоление глобального цифрового неравенства и формирование справедливых правил управления технологиями.

Согласно достигнутым договоренностям, деятельность организации будет базироваться на целях и принципах Устава ООН. Стороны договорились придерживаться принципов широких консультаций, совместного вклада и взаимной выгоды, ориентируясь на интересы человека.

Комментируя значимость этого события, Жаслан Мадиев отметил: «Участие Казахстана в WAICO и в создании Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта имеет для нас стратегическое значение. Мир вступает в новый этап технологического развития, где ИИ становится такой же базовой инфраструктурой, как в свое время интернет или электроэнергия. Государства сегодня конкурируют не только за технологии, но и за талант, вычислительные мощности и данные, а также за возможность участвовать в формировании международных правил развития ИИ».

Жаслан Мадиев также подчеркнул, что вступление в организацию стало закономерным этапом системной работы, проводимой в стране по поручению Главы государства. За последние годы в Казахстане сформирована полноценная AI-экосистема: принят профильный Закон об искусственном интеллекте, функционирует Совет по ИИ под председательством Президента, введен в эксплуатацию самый мощный суперкомпьютер в регионе, реализуется проект Data Center Valley мощностью до 1 ГВт, созданы национальные языковые модели и успешно работает Международный центр Alem.AI.

К слову, создание WAICO инициировано КНР как ответ на глобальный запрос по обеспечению безопасного и этичного использования ИИ. Главными целями WAICO определены развитие международного сотрудничества и глобального управления, обеспечение того, чтобы технологии ИИ были полезными, безопасными и справедливыми, а также содействие их здоровому, упорядоченному развитию на благо всего человечества.

Участие Казахстана в новой международной структуре открывает перед страной широкие горизонты для обмена компетенциями, привлечения инвестиций и совместной разработки передовых технологических решений, подтверждая статус республики как ключевого участника глобальной технологической архитектуры и надежного партнера в деле формирования будущего «ИИ во благо человека».