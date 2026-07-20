Более 50 ИИ-агентов внедрено в Казахстане в рамках стратегии цифровой трансформации

Госсектор РК переходит на архитектуру AI-First: утверждено 20 карт цифровой трансформации, которые охватывают 72 отрасли.

Казахстан ускоряет цифровую трансформацию, внедряя технологии искусственного интеллекта в ключевые секторы экономики. Страна переходит на архитектуру AI-First, делая ИИ фундаментом государственного управления и взаимодействия с бизнесом. На текущий момент утверждено 20 карт цифровой трансформации, охватывающих 72 отрасли, от промышленности и энергетики до здравоохранения и образования, что позволяет кардинально упростить бюрократические процедуры и сократить издержки предпринимателей.

Как сообщили в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития РК, более 50 ИИ-агентов уже работает на благо общества, демонстрируя высокую эффективность. В здравоохранении система ранней диагностики инсульта Cerebra AI обеспечила снижение смертности на 40% в регионах внедрения, а ИИ-терапевт успешно помогает врачам в десятках клиник.

Особое внимание уделено поддержке предпринимательства: ИИ-помощник для запуска бизнеса анализирует конкурентную среду, сокращая операционные расходы вдвое на стартовом этапе. Также функционируют налоговый ИИ-ассистент, доступный 24/7, и специализированный помощник, созданный совместно с холдингом «Байтерек» для сопровождения заявок на финансирование.

В ближайших планах — масштабирование технологий для обеспечения информационной безопасности, в частности — внедрение антифрод-систем, блокирующих мошеннические звонки до ответа абонента.

Параллельно с этим внедряется практика Vibe Coding для обучения государственных служащих, которые получают возможность самостоятельно создавать ИИ-агентов для автоматизации рутины.

Реализация этой экосистемы является отражением национальной стратегии, направленной на переход к проактивной модели сервисного государства, где цифровые решения становятся надежным инструментом для устойчивого роста экономики и обеспечения качественно нового уровня взаимодействия государства с обществом.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.