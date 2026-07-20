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    В Казахстане впервые задействовали робособаку с ИИ для охраны общественного порядка

    В Карагандинской области во время массовых мероприятий впервые на службу заступила робособака с искусственным интеллектом.

    20 июля 2026 09:00, Profit.kz
    Рубрики: Регионы

    Технологию испытали на праздновании Дня металлурга в Балхаше и Темиртау, где мероприятия посетило более 115 тысяч человек. Для обеспечения безопасности было задействовано свыше 1000 сотрудников полиции, а главным технологическим помощником стала робособака, интегрированная с информационными базами полиции, передает Zakon.kz.

    «Благодаря искусственному интеллекту она в режиме реального времени распознает лиц, находящихся в поле зрения полиции, что позволяет оперативно выявлять нарушителей и повышать эффективность профилактики правонарушений», — сообщили в ДП Карагандинской области.

    Уже в первые дни службы с ее помощью выявлены:

    — гражданин, уклонявшийся от уплаты алиментов;
    — двое должников по исполнительным производствам;
    — ранее судимый мужчина, нарушивший установленное судом ограничение на пребывание вне жилища.

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