Токаев зовет китайских ИИ-гигантов в Экибастуз строить Data Center Valley

В Шанхае Касым-Жомарт Токаев встретился с лидерами китайского техсектора.

Главный оффер Президента — превратить Экибастуз в технологическое сердце Центральной Азии через проект Data Center Valley. По словам главы государства, Казахстан строит не просто склад для серверов, а полноценную ИИ-экосистему. Экибастуз выбран не случайно — там есть ключевое условие для прожорливой ИИ-инфраструктуры: дешевая и стабильная электроэнергия, передает Курсив.

Инвесторам из Китая предлагают готовый пакет:

— полностью оборудованные под дата-центры площадки с подведенной инфраструктурой;

— особый инвестиционный и налоговый режим;

— доступ к мощностям суперкомпьютера и лабораториям ИИ.

Президент отметил, что экибастузский проект должен объединить в одну цепочку все: от генерации энергии и облачных вычислений до отечественных стартапов, научных центров и экспорта IT-услуг.