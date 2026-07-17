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    Токаев зовет китайских ИИ-гигантов в Экибастуз строить Data Center Valley

    В Шанхае Касым-Жомарт Токаев встретился с лидерами китайского техсектора.

    17 июля 2026 14:00, Profit.kz
    Рубрики: Бизнес, Общество

    Главный оффер Президента — превратить Экибастуз в технологическое сердце Центральной Азии через проект Data Center Valley. По словам главы государства, Казахстан строит не просто склад для серверов, а полноценную ИИ-экосистему. Экибастуз выбран не случайно — там есть ключевое условие для прожорливой ИИ-инфраструктуры: дешевая и стабильная электроэнергия, передает Курсив.

    Инвесторам из Китая предлагают готовый пакет:

    — полностью оборудованные под дата-центры площадки с подведенной инфраструктурой;
    — особый инвестиционный и налоговый режим;
    — доступ к мощностям суперкомпьютера и лабораториям ИИ.

    Президент отметил, что экибастузский проект должен объединить в одну цепочку все: от генерации энергии и облачных вычислений до отечественных стартапов, научных центров и экспорта IT-услуг.

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