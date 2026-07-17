Токаев зовет китайских ИИ-гигантов в Экибастуз строить Data Center Valley
В Шанхае Касым-Жомарт Токаев встретился с лидерами китайского техсектора.
Главный оффер Президента — превратить Экибастуз в технологическое сердце Центральной Азии через проект Data Center Valley. По словам главы государства, Казахстан строит не просто склад для серверов, а полноценную ИИ-экосистему. Экибастуз выбран не случайно — там есть ключевое условие для прожорливой ИИ-инфраструктуры: дешевая и стабильная электроэнергия, передает Курсив.
Инвесторам из Китая предлагают готовый пакет:
— полностью оборудованные под дата-центры площадки с подведенной инфраструктурой;
— особый инвестиционный и налоговый режим;
— доступ к мощностям суперкомпьютера и лабораториям ИИ.
Президент отметил, что экибастузский проект должен объединить в одну цепочку все: от генерации энергии и облачных вычислений до отечественных стартапов, научных центров и экспорта IT-услуг.