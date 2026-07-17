КазНУ реализует ІІ этап проекта «Цифровая и интеллектуальная мастерская»

В рамках государственного визита Президента РК в КНР Казахский национальный университет имени аль-Фараби заключил соглашение с компанией Jiangsu Huibo Robotics Technology.

В ходе заседания Казахстанско-китайских высокотехнологичных компаний председатель правления — ректор КазНУ имени аль-Фараби Жансеит Туймебаев и руководство китайской компании подписали официальный документ. Меморандум предусматривает совместную реализацию второго этапа проекта «Цифровая и интеллектуальная мастерская», основываясь на результатах успешно реализованного первого этапа.

В рамках нового этапа планируется развитие таких перспективных направлений, как высокотехнологичная робототехника, интеллектуальное гибкое производство и технологии цифровых двойников в промышленности.

Одной из ключевых задач сотрудничества является подготовка квалифицированных специалистов для современных отраслей промышленности, повышение их профессиональных компетенций, а также расширение возможностей международного обмена опытом.

Стороны также планируют создать специализированную платформу, которая позволит адаптировать выпускников казахстанских вузов к требованиям международного рынка труда и будет содействовать их дальнейшему трудоустройству.

Кроме того, в рамках проекта «Цифровая и интеллектуальная мастерская» будет создана Казахстанско-китайская научно-исследовательская лаборатория. Ее деятельность будет направлена на исследование, адаптацию и разработку инновационных технологий интеллектуального производства с учетом потребностей отечественной промышленности.

Напомним — 30 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.