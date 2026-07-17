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21% предприятий в обрабатывающем секторе используют цифровые инструменты

    КазНУ реализует ІІ этап проекта «Цифровая и интеллектуальная мастерская»

    В рамках государственного визита Президента РК в КНР Казахский национальный университет имени аль-Фараби заключил соглашение с компанией Jiangsu Huibo Robotics Technology.

    17 июля 2026 12:00, Profit.kz
    Рубрики: Образование, Общество, Соседи

    В ходе заседания Казахстанско-китайских высокотехнологичных компаний председатель правления — ректор КазНУ имени аль-Фараби Жансеит Туймебаев и руководство китайской компании подписали официальный документ. Меморандум предусматривает совместную реализацию второго этапа проекта «Цифровая и интеллектуальная мастерская», основываясь на результатах успешно реализованного первого этапа.

    В рамках нового этапа планируется развитие таких перспективных направлений, как высокотехнологичная робототехника, интеллектуальное гибкое производство и технологии цифровых двойников в промышленности.

    Одной из ключевых задач сотрудничества является подготовка квалифицированных специалистов для современных отраслей промышленности, повышение их профессиональных компетенций, а также расширение возможностей международного обмена опытом.

    Стороны также планируют создать специализированную платформу, которая позволит адаптировать выпускников казахстанских вузов к требованиям международного рынка труда и будет содействовать их дальнейшему трудоустройству.

    Кроме того, в рамках проекта «Цифровая и интеллектуальная мастерская» будет создана Казахстанско-китайская научно-исследовательская лаборатория. Ее деятельность будет направлена на исследование, адаптацию и разработку инновационных технологий интеллектуального производства с учетом потребностей отечественной промышленности.

    Напомним — 30 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.

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