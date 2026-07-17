Первый ИИ-вуз Казахстана и Shanghai Innovation Institute: меморандум о будущем ИИ

В рамках встречи Президента РК с руководителями высокотехнологичных компаний Китая QAIRU подписал меморандум о сотрудничестве с Shanghai Innovation Institute.

В ходе круглого стола Глава государства отметил, что казахско-китайские отношения достигли беспрецедентного уровня и вступили в новое «золотое тридцатилетие», основанное на взаимном доверии, стратегическом партнерстве и общем видении будущего.

Подписанные соглашения стали практическим вкладом QAIRU в укрепление научно-технологического и образовательного сотрудничества между Казахстаном и Китаем. Сотрудничество с Shanghai Innovation Institute будет направлено на проведение совместных исследований, реализацию прикладных AI-проектов, академический обмен и развитие образовательных программ в области искусственного интеллекта и цифровых технологий.

Подписание меморандумов открывает новые возможности для подготовки специалистов мирового уровня, развития совместных исследований, трансфера технологий и укрепления роли QAIRU как международного центра AI-образования и инноваций в Центральной Азии.

Напомним — 30 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.