В РК создадут экосистему агротехнологий совместно с Huida Tech

Казахстан намерен отойти от простой закупки оборудования в пользу формирования полноценной производственной экосистемы.

В рамках рабочего визита в Шанхай и участия во Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC), заместитель премьер-министра - министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев провел переговоры с основателем и генеральным директором компании «Heilongjiang Huida Technology Co., Ltd.» Чжаном Юем. Итогом встречи стало подписание меморандума о стратегическом сотрудничестве между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития, Freedom Holding Corp. и Huida Tech.

Казахстан намерен отойти от простой закупки оборудования в пользу формирования полноценной производственной экосистемы. Проект включает локализацию сборки сельскохозяйственных дронов и систем автопилота, создание совместных центров НИОКР и подготовку квалифицированных кадров для цифрового АПК.

«Мы не просто обсуждаем поставки техники - мы нацелены на создание индустрии. Казахстан готов предоставить все необходимые условия для локализации производства, включая налоговые преференции и регуляторную песочницу для внедрения передовых ИИ-решений в сельском хозяйстве. Мы хотим чтобы передовые китайские технологии были адаптированы под наши нужды и масштабировались на рынки Центральной Азии и ЕАЭС», - подчеркнул Жаслан Мадиев.

В рамках партнерства казахстанская сторона уделит особое внимание суверенитету данных и трансферу технологий, обеспечивая интеграцию локализованных решений в государственную инфраструктуру цифровизации сельского хозяйства.

«Heilongjiang Huida Technology Co., Ltd.» - это ведущий китайский разработчик технологий точного земледелия, специализирующийся на производстве систем автоматического вождения для сельхозтехники на базе спутниковой навигации, сельскохозяйственных дронов для агрохимических работ и транспортировки грузов, а также IoT-терминалов мониторинга, датчиков контроля почвы и систем автоматизированного капельного орошения.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.