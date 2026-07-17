Касым-Жомарт Токаев встретился с руководителями высокотехнологичных компаний Китая

70 контрактов на 15 миллиардов долларов превратят Казахстан в главный IT-хаб Евразии.

На встрече с представителями бизнес-сообщества КНР, прошедшей в формате «круглого стола», Президент выразил искреннюю благодарность китайским партнерам и высоко оценил вечное всестороннее стратегическое партнерство между Казахстаном и Китаем.

«Наши двусторонние связи поднялись на беспрецедентный уровень. Мы вместе вступили в новое „золотое тридцатилетие“ казахско-китайских отношений. Есть все основания утверждать, что взаимодействие наших стран вышло на совершенно новый качественный уровень. Наши народы объединяют взаимное доверие, искренняя дружба и общность взглядов на будущее. Пользуясь случаем, хотел бы выразить глубокую благодарность моему дорогому другу Председателю Китайской Народной Республики г-ну Си Цзиньпину за его личный вклад в укрепление стратегического партнерства между нашими странами», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам Главы государства, высокий уровень политического доверия создает прочную основу для дальнейшего расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

«В прошлом году объем двусторонней торговли достиг 49 миллиардов долларов. Это рекордный показатель. Китай инвестировал в экономику Казахстана более 30 миллиардов долларов. Сейчас в Казахстане успешно работают более 8500 предприятий с участием китайского капитала. Среди них особо стоит отметить такие крупные компании, как CNPC, CITIC и Huawei. Мы высоко ценим весомый вклад китайского бизнеса в модернизацию казахстанской экономики. В прошлые годы наши страны успешно осуществляли многочисленные важные совместные проекты. В результате мы создали рабочие места, внедрили передовые технологии и укрепили сотрудничество в промышленной сфере. Сегодня мы совместно реализуем новые стратегические проекты. В частности, с компанией Sinopec начато строительство крупного газохимического комплекса, с Fufeng Group — завода по глубокой переработке кукурузы, с Lihua Group — современного хлопково-текстильного кластера. Автомобилестроительные предприятия КНР открывают свои производства в Казахстане. В нашей стране выпускаются автомобили брендов HOWO, Yutong и JAC. В прошлом году было запущено мультибрендовое производство автомобилей Changan, Great Wall Motor и Chery. Эти проекты демонстрируют, что наше двустороннее партнерство опирается на инновации, передовые технологии и модернизацию промышленности», — подчеркнул Президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил символичность проведения встречи в Шанхае — одном из мировых центров науки и инноваций — накануне Всемирной конференции по искусственному интеллекту. Он представил участникам приоритеты цифровой трансформации Казахстана и обозначил ключевые направления технологического сотрудничества.

По словам Президента, Казахстан рассматривает искусственный интеллект как один из главных факторов будущего экономического роста и создает современную цифровую инфраструктуру для привлечения международных инвесторов.

«Хотел бы особо остановиться на проекте Data Center Valley в городе Экибастузе. Это уникальная стратегическая инициатива нашей страны. Мы считаем, что данный проект станет ключевой опорой цифровой инфраструктуры Казахстана и всей Центральной Азии. Его главная цель — формирование платформы международного уровня для развития центров обработки данных, облачных сервисов и инфраструктуры искусственного интеллекта. Инвесторам будут предоставлены полностью оборудованные площадки и современная инфраструктура. Они смогут работать в рамках специального инвестиционного режима, используя стабильное электроснабжение. Однако масштабная работа в этом направлении не ограничивается строительством дата-центров. Мы стремимся сформировать целостную инновационную экосистему. Благодаря этому в одно русло будут объединены мощности суперкомпьютера, лаборатории искусственного интеллекта, научно-исследовательские организации, образовательные программы, стартапы и ориентированные на экспорт цифровые услуги. Мы заинтересованы в дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества с китайскими партнерами», — сказал Глава государства.

Президент считает необходимым развивать цифровую логистику и перспективные транспортные коридоры.

«Казахстан должен стать основным транспортно-логистическим хабом, связывающим Китай с Центральной Азией, Кавказом, Ближним Востоком и Европой. Это наша стратегическая цель. Сейчас по территории страны проходит 13 международных транспортных коридоров. Около 85% железнодорожных перевозок между Китаем и Европой осуществляется через Казахстан. За последние пятнадцать лет государство инвестировало более 35 миллиардов долларов в развитие транспортной и логистической инфраструктуры. Мы прокладываем новые железнодорожные линии и увеличиваем возможности транспортировки грузов по Транскаспийскому маршруту, или „Среднему коридору“. В XXI веке недостаточно измерить конкурентоспособность транспортного коридора по качеству инфраструктуры. Успех таких проектов в настоящее время зависит, прежде всего, от скорости обмена данными, уровня цифровой интеграции и прозрачности логистики. Поэтому мы закладываем основу единой цифровой экосистемы в сфере международных грузовых перевозок. Главным проектом Казахстана в этой области является платформа Smart Cargo. Это единое цифровое окно, объединяющее таможенные, логистические и коммерческие услуги в общую цифровую среду. Главная цель — формирование единого цифрового транспортного пространства Евразии. Одним словом, мы должны создать пространство, в котором товары будут пересекать границу так же быстро и эффективно, как данные передаются через цифровую сеть. Считаю, что Казахстан и Китай могут совместно установить новые глобальные стандарты, повышающие эффективность международной торговли. Приглашаю китайские компании, работающие в сфере технологий, логистики, и инвесторов в сфере инфраструктуры принять активное участие в реализации этой масштабной инициативы», — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент также обозначил перспективы сотрудничества в области освоения критически важных минералов. Он отметил, что Казахстан входит в число мировых лидеров по запасам ряда стратегических ресурсов и намерен развивать производство продукции с высокой добавленной стоимостью совместно с международными партнерами.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев затронул тему возможностей в сфере AgriTech, искусственного интеллекта и обеспечения пищевой безопасности.

«Весь мир сейчас осуществляет трансформацию аграрной сферы. Чтобы быть конкурентоспособным в сельском хозяйстве, недостаточно полагаться только на природные ресурсы. В этой области очень важно, прежде всего, уметь эффективно использовать данные, искусственный интеллект и цифровые технологии. Казахстан два года подряд собирает по 27 миллионов тонн зерна. Это рекордный показатель, достигнутый благодаря применению современных технологий и эффективному управлению. В целом, мы интенсивно ведем работу по цифровизации сельского хозяйства. Особенно широко внедряются беспилотники, спутниковый мониторинг состояния посевов, высокоточные технологии в земледелии. В настоящее время в стране более 200 агропромышленных предприятий работают по принципу „умной фермы“. Еще более 650 хозяйств поэтапно внедряют цифровые решения. Мы также разрабатываем национальную систему цифрового отслеживания. Эта система позволяет полностью отслеживать путь сельскохозяйственной продукции от поля до потребителя. Цель — увеличение объемов сельскохозяйственного производства, а также развитие пищевой промышленности с высокой добавленной стоимостью. Тем самым мы намерены развивать Казахстан как ведущий агропромышленный хаб в Центральной Азии. Самый короткий путь к достижению этой цели — внедрение искусственного интеллекта, роботизации и технологии „Индустрия 4.0“. Интеллектуальные системы контроля качества, автоматизированные производственные линии и интегрированные цепочки поставок на цифровой основе повышают производительность труда и позволяют работать в соответствии с международными стандартами. Кроме того, мы развиваем передовую инфраструктуру хранения продукции, включая современные логистические центры, автоматизированные и оборудованные холодильниками склады. В целом, в этой сфере происходят кардинальные и масштабные изменения. Приглашаем китайские компании принять активное участие в реализации этих инициатив», — сказал Глава государства.

Президент рассказал о перспективах развития города Алатау, который создается по принципу Digital by Default.

«Город Алатау должен стать основной площадкой для реализации принципа Smart City, интеллектуальных транспортных, цифровых платежных систем, а также энергоэффективных объектов и передовой телекоммуникационной инфраструктуры. Город также должен стать одним из ведущих цифровых финансовых центров региона. С этой целью мы формируем современную систему правового регулирования для развития цифровых активов, технологий „токенизации“, блокчейна и криптоиндустрии. Несомненно, главной опорой в этой работе будут конкурентное право и специальный налоговый режим. Участники проекта „Алатау“ смогут воспользоваться возможностями экосистемы Международного финансового центра „Астана“. МФЦА работает на принципах английского права и обслуживает около 6 тысяч компаний из более чем 90 стран мира. Уверен, что в дальнейшем город Алатау станет новым центром талантов, технологий и инвестиций в Евразии» — заявил Касым-Жомарт Токаев.

В завершение своего выступления Глава государства выразил уверенность в том, что Казахстан и Китай смогут вместе сформировать облик новой технологической эры в Евразии.

«Казахстан всегда готов обеспечивать благоприятную бизнес-среду для китайских инвесторов. Мы гарантируем законодательную защиту инвестиций, предоставляем современную инфраструктуру и квалифицированные кадры, оказываем всестороннюю государственную поддержку. Наша цель — не просто привлечь капитал. Мы стремимся к совместной разработке новых технологий, созданию научно-исследовательских центров, формированию новых производственных цепочек и развитию человеческого капитала, который будет продвигать ориентир будущего — экономику знаний. Надеюсь, что наша сегодняшняя встреча откроет путь к новым совместным проектам и масштабным инвестициям», — подытожил Президент Казахстана.

Кроме того, на встрече выступили министр промышленности и информатизации КНР Ли Лэчэн, председатель совета директоров компании СITIC Group Си Гохуа, генеральный директор компании 01.AI Ли Кай-Фу, член наблюдательного совета, президент департамента по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям компании Huawei Technologies Ван Цзяньфэн, председатель совета директоров, главный операционный директор компании Agibot Цзян Циньсун, председатель правления и президент компании Goldcard Smart Group Ян Бин, председатель совета директоров компании Ningbo Hoshine Group Ло Лиго, председатель совета директоров компании YTO Express Юй Хуэйцзяо, председатель совета директоров компании Xinjiang Lihua (Group) Чжан Цихай.

В рамках круглого стола с руководителями крупных китайских высокотехнологичных компаний состоялась церемония обмена подписанными коммерческими документами:

— Соглашение о стратегическом партнерстве между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан и Huawei Technologies Co., Ltd.

— Соглашение о приобретении технологических решений и оборудования между АО «Самрук-Қазына» и компанией Huawei Technologies.

— Меморандум о взаимопонимании по развитию инфраструктуры электромобилей и применению искусственного интеллекта в автомобильной отрасли Республики Казахстан между АО «Самрук-Қазына», компанией Freedom Holding Corp, акиматом г. Астаны и Geely Auto Group.

— Соглашение об оказании услуг для эмитентов офшорных облигаций зоны свободной торговли между АО «Банк Развития Казахстана» и компанией China Central Depository & Clearing Co., Ltd.

— Соглашение о долгосрочном стратегическом сотрудничестве по реализации инвестиционного проекта «Строительство комплекса коксовых батарей № 8 и № 9 и системы газоочистки коксового газа» между АО «Qarmet», АО «Банк Развития Казахстана» и компанией Acre Coking & Refractory Engineering Consulting Corporation.

— Соглашение о промышленном сотрудничестве по реализации проекта производства автомобилей Li Auto в Республике Казахстан между АО «Группа компаний Аллюр» и компанией Li Auto Inc.

— Соглашение об инвестициях по проекту «Строительство многофункционального терминала первой очереди порта Курык» между Министерством транспорта Республики Казахстан, акиматом Мангистауской области и компанией Kazakhstan Guoyou Investment.

— Соглашение о сотрудничестве по вопросам реализации совместных проектов оснащения пунктов пропуска досмотровым оборудованием и развитии промышленной локализации производства на территории Республики Казахстан между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и компанией NUCTECH Company Limited.

— Технико-лицензионное соглашение по производству автомобилей OMODA, JAECOO на заводе Astana Motors Manufacturing Kazakhstan между Astana Group и Chery Holding Group.

— Соглашение о стратегическом сотрудничестве между компаниями Qazbot Technologies и Agibot PTE.

— Соглашение о базовых принципах сотрудничества в рамках развития «Долины дата-центров» между АО «Казахтелеком» и компанией HV & Submarine Hengtong Group.

— Соглашение об эксклюзивном сотрудничестве по проекту «Казахстанско-китайский международный логистический коридор (два парка „Хоргос — восточные ворота“)» между компаниями Harvest Group и Minmetals Logistics Group Co., Ltd.

— Договор между АО «Транстелеком» и компанией GuoDong Group по строительству антенно-мачтовых сооружений.

— Меморандум о сотрудничестве между Qazaq AI Research University и Shanghai Innovation Institute.

— Соглашение о сотрудничестве в области развития искусственного интеллекта и робототехники в городе Алматы между акиматом г. Алматы, компанией NERO Group и UBTECH Robotics.

— Соглашение между Казахским национальным университетом им.Аль-Фараби и университетом Сучжоу о создании совместного института.

— Соглашение о сотрудничестве между Казахским национальным университетом им.Аль-Фараби и компанией Jiangsu Huibo Robot Technology.

В рамках рабочего визита Главы государства в Шанхай подписано более 70 коммерческих документов на общую сумму свыше 15 миллиардов долларов. Заключенные соглашения охватывают сферы искусственного интеллекта и цифровизации, транспортной инфраструктуры, финансов, агропромышленного комплекса, машиностроения и других высокотехнологичных отраслей.