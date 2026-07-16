ИИ и логистика: КТЖ подписала в Шанхае контракты на $400 млн

Развитие сотрудничества с китайскими партнерами будет способствовать укреплению роли Казахстана как ключевого транзитного хаба Евразии.

В Шанхае состоялся международный бизнес-форум «Казахстан — Китай: транспортно-логистическое сотрудничество и электронная коммерция — новые технологии, новые возможности», организованный АО «НК «Қазақстан темір жолы». В работе форума приняли участие председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов, заместитель руководителя администрации Президента РК Асель Жанасова, помощник Президента по вопросам цифровизации Куанышбек Есекеев и другие.

В рамках бизнес-форума руководство КТЖ провело серию двусторонних встреч с руководителями крупнейших транспортно-логистических и технологических компаний Китая. В числе участников встреч — ведущие компании Китая: COSCO Shipping, Shanghai International Port Group, Порт Ляньюньган, China Railway Container Transport, China Harbour Engineering Company, Global DTC и Sichuan Port and Shipping Investment Group.

Основными темами обсуждения стали дальнейшее развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора), увеличение объемов перевозок, реализация совместных инфраструктурных и логистических проектов, цифровизация транспортных процессов, внедрение технологий искусственного интеллекта и расширение инвестиционного сотрудничества.

«Конкурентоспособность транспортных маршрутов сегодня зависит уже не только от инфраструктуры. Все большую роль играют данные, цифровые платформы и искусственный интеллект, которые становятся ключевыми факторами повышения эффективности перевозок, скорости принятия решений и качества логистических сервисов», — в своем выступлении на бизнес-форуме отметил председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов.

По итогам проведенных встреч стороны подтвердили взаимную заинтересованность в расширении стратегического транспортно-логистического сотрудничества, реализации совместных инфраструктурных проектов и внедрении современных цифровых технологий.

В рамках бизнес-форума АО «НК «Қазақстан темір жолы» подписало с китайскими партнерами ряд соглашений о сотрудничестве в сфере ИТ-инфраструктуры, портовой и терминальной логистики, судостроения, цифровизации транспортных процессов и развития международных транспортных коридоров.

Общая сумма подписанных документов оценивается примерно в 400 млн долларов, часть контрактов номинирована в юанях и тенге. Они направлены на дальнейшее развитие сотрудничества АО «НК «Қазақстан темір жолы» с китайскими партнерами и реализацию совместных проектов.

АО «НК «Қазақстан темір жолы» подписало документы с China Harbour Engineering Company Ltd, Sichuan Port and Shipping Investment Group Co., Ltd., COSCO Shipping Container Lines Co., Ltd., Global DTC Kazakhstan Ltd., NIZE Intelligent Technology Co., Ltd., China Railway Container Transport Co., Ltd., ООО «Группа компаний «Порт Ляньюньган», Jiangsu Haizhongzhou Shipping Industry Co., Ltd., а также ТОО «Хуавей Текнолоджиз Казахстан».

Развитие сотрудничества с китайскими партнерами будет способствовать укреплению роли Казахстана как ключевого транзитного хаба Евразии и повышению конкурентоспособности Транскаспийского международного транспортного маршрута.