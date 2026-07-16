С 18 июля цифровой тенге вводится в полномасштабное обращение

Национальная цифровая финансовая инфраструктура для операций с использованием цифрового тенге подготавливалась несколько лет.

Днем рождения цифрового тенге по праву можно считать 18 июля 2026 года, поскольку с этой даты вступают в силу поправки в закон, определяющие ЦТ как законное платежное средство. А в мобильных приложениях банки будут обязаны предоставлять опцию по открытию цифрового кошелька, передает Zakon.kz.

Национальная цифровая финансовая инфраструктура для операций с использованием цифрового тенге подготавливалась несколько лет, в течение которых шли ее испытания. Соответствующая правовая база обрела финальный облик в законе от 16 января 2026 года № 259-VIII «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства».

Закон вступает в силу частями. Большинство статей введено в действие 19 марта 2026 года, некоторые вступят в силу с 1 января 2027 года, но именно те нормы, которые касаются использования цифрового тенге — 18 июля 2026 года.

Основная часть новелл содержится в новой главе 7-1 «Цифровой тенге», которой дополняется закон РК «О платежах и платежных системах», а также в новых подпунктах от 62-4) до 62-11) в статью 1 Закона.

Итак, с 18 июля цифровой тенге — цифровая форма национальной валюты РК и законное платежное средство, наряду с наличными деньгами и безналом. Как и последний, ЦТ не имеет физического воплощения. Однако безналичный расчет используется благодаря банкам, цифровой же тенге вправе выпускать и погашать исключительно Национальный банк РК. Выпуск цифровых тенге осуществляется Национальным банком РК в обмен на полученные от владельца цифрового счета деньги. Погашение цифрового тенге производится Национальным банком РК путем перевода эквивалентной суммы денег на банковский счет владельца цифрового счета.

Т.е. цифровой тенге напрямую не обменять на наличные деньги, только на счет того или иного БВУ, а уж затем — как обычно.

Участниками платформы цифрового тенге на основании заключенного договора с оператором платформы цифрового тенге могут выступать банки, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, центральный депозитарий, Комитет казначейства Министерства финансов РК, иные поставщики платежных услуг и юридические лица, определенные Национальным банком РК.

Банк (или иной поставщик соответствующих услуг) по заявлению клиента открывает цифровой счет — виртуальный кошелек в мобильном приложении, обеспечивающий распоряжение цифровыми тенге их владельцами. А далее клиент может пополнять этот кошелек и оплачивать посредством ЦТ товары, услуги и т. д., как это происходит при безналичных расчетах.

Ключевой момент — банки не могут отказаться от предоставления данной опции, что следует из пункта 5 статьи 4-2 Закона РК «О платежах и платежных системах»: «Банки второго уровня, предоставляющие электронные банковские услуги посредством мобильных приложений и (или) систем удаленного доступа, обязаны использовать компоненты национальной цифровой финансовой инфраструктуры для оказания клиентам услуг по межбанковским мобильным платежам и переводам денег, операциям с использованием цифрового тенге».

Поскольку все движения средств происходят на платформе Нацбанка, то государство имеет возможность отслеживать судьбу каждого цифрового тенге. Это называется: «Маркировка цифровых тенге — присвоение цифровому тенге уникальных буквенно-цифровых или графических знаков с целью его дальнейшей идентификации». Такая осведомленность, как предполагают идеологи цифровых валют, должна уменьшить (если не вовсе ликвидировать) теневую экономику. И в первую очередь, связанную с нерациональными и коррупционными растратами из государственного бюджета.

Приказом Минфина (введен в действие 27 июня 2026 года) регламентировано в пилотном режиме обязательное применение цифрового тенге по государственным расходам — закупкам медицинских, транспортных средств, ГСМ, при строительстве автодорог и модернизации энергетической инфраструктуры, предоставлении бюджетных кредитов, поддержке малого и среднего бизнеса, а также в налоговом администрировании.

Что касается граждан, то у них такой обязанности нет. Кроме того, участником платформы цифрового тенге могут быть предусмотрены дополнительные условия, необходимые для обслуживания цифрового счета клиента. В частности, банкам разрешается взимать комиссионное вознаграждение за обслуживание операций владельцев цифровых кошельков. Виды и предельные размеры устанавливаются согласно правилам Нацбанка. При этом, открытие счета и погашение цифровых тенге — бесплатно.

Напомним — 9 апреля 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.