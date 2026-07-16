В июне 2026 года на Электронной бирже труда размещено почти 109 тыс. вакансий

Всего с начала года на платформе размещено 604,4 тыс. вакансий и 736 тыс. резюме.

В июне 2026 года на Электронной бирже труда Enbek.kz работодатели разместили 108,7 тыс. вакансий, тогда как соискатели опубликовали 126,7 тыс. резюме. По сравнению с маем количество вакансий увеличилось на 25,4%, число резюме — на 38,3%. Рынок труда платформы восстановился после сезонного спада, характерного для периода майских праздников. Сезонное увеличение предложения рабочей силы связано, в том числе, с выходом на рынок труда выпускников учебных заведений, сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК.

В отраслевой структуре спроса лидирует образование (19,2 тыс. вакансий). Значительный спрос сохраняется в секторах предоставления прочих видов услуг (16,5 тыс.), сельского, лесного и рыбного хозяйства (12,1 тыс.), здравоохранения и социального обслуживания (9,5 тыс.), а также строительства (8,4 тыс.) и обрабатывающей промышленности (7,3 тыс.).

По региональному распределению наибольшее количество вакансий размещено в Туркестанской области (12,3 тыс.), г. Астане (8,5 тыс.), Жамбылской области (7,0 тыс.) и Карагандинской области (6,7 тыс. вакансий).

В структуре спроса по уровню квалификации доли позиций среднего уровня квалификации и низкоквалифицированного труда практически сравнялись — по 37-38% всех предложений, что отражает сезонный рост потребности в рабочих профессиях в сельском хозяйстве и строительстве. Высококвалифицированные специалисты требуются в 25% вакансий.

Со стороны предложения рабочей силы в июне размещено 126,7 тыс. резюме. Среди соискателей преобладают кандидаты в возрасте до 35 лет — 49% всех резюме, что заметно выше показателей предыдущих месяцев и связано с выходом на рынок выпускников. Доля соискателей 35-44 лет составляет 25%, 45-54 лет — 17%, старше 55 лет — 9%. По гендерному составу: 55% — женщины, 45% — мужчины.

По уровню квалификации структура предложения рабочей силы в целом сопоставима со структурой спроса: 37% резюме приходится на специалистов среднего уровня квалификации, 33% — на высококвалифицированных, 30% — на низкоквалифицированных соискателей.

Среди вакансий с наиболее высоким уровнем предлагаемой оплаты труда в июне выделяются позиции директора дивизиона (≈1,98 млн тенге), заместителя начальника управления (≈1,38 млн тенге) и инженера по скважинам (≈1,31 млн тенге).

В свою очередь, среди соискателей наиболее высокие ожидания по уровню заработной платы зафиксированы у кандидатов на позиции пилота (≈3,4 млн тенге) и системного архитектора (≈2,5 млн тенге) и врача-хирурга (≈2 млн тенге).

В целом данные июня отражают восстановление деловой активности на платформе после майского спада: спрос и предложение выросли до максимальных значений с начала года. Структура спроса остаётся устойчивой — основная потребность работодателей сосредоточена в социальной сфере, секторе услуг и сезонных отраслях, тогда как со стороны предложения усилилась активность молодёжи, в том числе выпускников учебных заведений.