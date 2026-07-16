Стало известно, чей пакет акций «Казахтелекома» приобрел госфонд «Самрук-Казына»

Свежая выписка реестра акционеров раскрыла подробности весенней сделки.

Стали известны подробности весенней сделки по консолидации акций АО «Казахтелеком». Как следует из выписки реестра акционеров KASE, опубликованной в июле, продавцом пакета акций, который приобрел фонд «Самрук-Казына», выступила частная компания Telecom Systems Ltd. Она принадлежит бизнесмену Нурлану Артыкбаеву (21-е место в национальном списке Forbes, состояние — $508 млн).

Напомним — весной Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» сообщил об увеличении своей доли в АО «Казахтелеком» с 80,85% до 91,28%. Госфонд приобрел 10,43% простых акций национального оператора связи.

По состоянию на 1 октября 2025 года структура Артыкбаева владела 9,84% акций оператора. Поскольку «Самрук-Казына» заявляет о приобретении 10,43% акций, данные указывают на комбинированную сделку — помимо выкупа мажоритарной доли Telecom Systems Ltd госфонд докупил 0,59% акций у прочих миноритариев. При текущей рыночной капитализации «Казахтелекома» на уровне 470 млрд тенге стоимость 10-процентного пакета оценивается примерно в 47 млрд тенге.

АО «Самрук-Казына» консолидацию бумаг объясняет благоприятной рыночной конъюнктурой и обновленной стратегией «Казахтелекома». В настоящее время оператор находится в стадии модернизации ИТ-инфраструктуры, занимается формированием высокопроизводительного вычислительного кластера и внедрением технологий искусственного интеллекта. В госфонде подчеркивают, что увеличение доли на этапе активного роста бизнеса направлено на создание дополнительной ценности для инвесторов. Конечная цель — последующий вывод акций на рынок на более привлекательных условиях. Этот план закреплен постановлением правительства РК № 894 от 24 октября 2025 года, которое регламентирует проведение SPO АО «Казахтелеком» в срок до 2029 года.

Ранее, в конце 2024 года, Telecom Systems Ltd приобрела у Jusan Bank (ныне Alatau City Bank) чуть меньший пакет — 8,9% или 983 тыс. акций. Вероятно, в течение 2025 года компания планомерно наращивала свою долю, скупая бумаги у миноритариев на открытом рынке.

Несмотря на выход из капитала «Казахтелекома», Нурлан Артыкбаев сохраняет активы в мобильном сегменте связи. В апреле 2026 года стало известно, что бизнесмен выкупил 14,87% акций сотового оператора Kcell у совладельца Kaspi.kz и владельца Alatau City Bank Вячеслава Кима.

Напомним — 21 мая 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Telecom Day, посвященная новейшим технологиям построения цифровых сетей в Казахстане.