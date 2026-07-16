Легендарный «Гагаринский старт» остается символом Байконура

Первый замглавы правительства РФ посетил первый и крупнейший космодром в мире, расположенный в Казахстане.

Первый вице-премьер России Денис Мантуров посетил космодром «Байконур». В Казахстане состоялся запуск ракеты космического назначения с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-29». Мантуров принял участие в запуске ракеты совместно с главой «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым и директором НАСА Джаредом Айзекманом, передает Sputnik.

В состав экипажа вошли: космонавты «Роскосмоса» Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт NASA Анил Менон. Впереди восемь месяцев напряженной работы в составе 75-й долговременной экспедиции, два выхода в открытый космос, а также десятки научных экспериментов и испытаний.

«В этом году мы отметили 65-летие первого полета человека в космос. Легендарный „Гагаринский старт“, который расположен от нас в трех десятках километров, остается символом Байконура и преемственности отечественной пилотируемой космонавтики. За прошедшие десятилетия менялись техника, задачи и масштабы программ, но неизменным остается одно — каждый пуск обеспечен огромной работой на Земле», — подчеркнул Денис Мантуров.

Гагаринский старт — самая известная стартовая площадка космодрома «Байконур». Именно с нее были совершены все легендарные запуски ракет: запуск первого искусственного спутника Земли, первый полет человека в космос, запуск корабля «Союз», состыковавшегося затем с кораблем «Аполлон».

Ранее сообщалось о том, что Гагаринский старт может стать объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. На его основе планируется создать музей, заявил «Роскосмос». Сейчас пуски с Гагаринского старта не производят, но она арендована Россией у Казахстана до 2050 года.

Также на Байконуре первый вице-премьер России провел рабочую встречу с Джаредом Айзекманом. Они обсудили текущие и перспективные направления сотрудничества России и США в космической сфере, в частности контролируемое сведение МКС с орбиты.

Разработана совместная программа, которая предполагает завершение полета станции на конец 2030 года. Денис Мантуров отметил, что Россия готова к обсуждению перспектив сотрудничества по линии национальных орбитальных станций, в сфере лунных программ, космической медицины и биологии.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил, что «Роскосмос» и NASA договорились о продлении работы Международной космической станции до 2030 года. До этого времени будут выполняться и полеты интегрированных экипажей на российских и американских кораблях. А после стороны продолжат координацию и обмен техническими аспектами национальных орбитальных станций.

«Роскосмос» и NASA заключили соглашение о перекрестных полетах в 2022 году, с тех пор его трижды продлевали. Они необходимы, чтобы хотя бы один член экипажа из каждой страны мог поддерживать работу своего сегмента станции при нештатных ситуациях или изменениях в расписании полетов.