КТЖ запускает отечественную цифровую платформу для аналитики грузовых перевозок

АО «НК «Қазақстан темір жолы» ввело в промышленную эксплуатацию информационную систему KTZ Cargo Reporting.

KTZ Cargo Reporting — отечественная цифровая платформа для обработки перевозочных данных и аналитики грузовых перевозок. Проект стал одним из крупнейших ИТ-проектов КТЖ последних лет. Компания полностью перешла с зарубежного программного решения, использовавшегося более 30 лет, на собственную разработку. Это обеспечило технологическую независимость и повысило эффективность управления перевозочными данными.

Ранее применявшаяся система ЕКиОДВ перестала соответствовать современным требованиям. Ее архитектура устарела, возможности развития были ограничены, а часть алгоритмов обработки данных оставалась закрытой и недостаточно документированной.

KTZ Cargo Reporting разработана с учетом бизнес-потребностей КТЖ и обеспечивает современную технологическую основу для дальнейшей цифровой трансформации компании. В системе реализованы микросервисная архитектура, централизованное хранилище данных, автоматизированный форматно-логический контроль, интеграция с корпоративными информационными системами КТЖ, а также инструменты мониторинга, резервного копирования, аналитики и формирования отчетности.

Внедрение платформы позволило ускорить обработку перевозочных данных, сократить сроки подготовки аналитической отчетности, повысить качество контроля информации и автоматизировать ряд бизнес-процессов.

В дальнейшем планируется расширение аналитических возможностей системы, развитие интеграции с корпоративными сервисами, внедрение интеллектуальных инструментов анализа данных и автоматизация новых бизнес-процессов.